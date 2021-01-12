200 طالبة التحقت بأكاديمية العلوم الصحية على مستوى الدولة

المصدر: دبي- رحاب حلاوة

ضمن «مشروع الأكاديميات»، الذي أطلقته وزارة التربية والتعليم، تحت مظلة المدرسة الإماراتية منذ عدة سنوات، افتتحت الوزارة أكاديمية العلوم الصحية في يناير 2020، كخطوة مهمة، في ظل الاهتمام المتسارع في مجالات الرعاية الصحية في الدولة.

وتستهدف الأكاديمية المطروحة، جميع طلبة المسار العام في الحلقة الثالثة، ابتداء من الصف التاسع وحتى الثاني عشر، وذلك على مستوى مدارس الإناث، وقد بلغ عدد الطالبات المنتسبات إلى الأكاديمية في العام الدراسي الحالي 2020 ـ 2021، أكثر من 200 طالبة في 9 مدارس، موزعة في جميع أنحاء الدولة، يُشار إلى أن وزارة التربية والتعليم، قد طرحت خطة توسعة مستمرة للأكاديمية، وذلك على مدار الأعوام الخمسة المقبلة.

وتتميز الأكاديمية باستهدافها لطالبات المسار العام، ما يعني أن للطالبة إمكانية استكمال المواد الدراسية، تماماً مثل قريناتها ممن يدرسن تلك المسارات، بالإضافة إلى دراسة للمادة التخصصية للأكاديمية، والتي يتم تدريسها باللغة الإنجليزية، بواقع 6 حصص في الأسبوع، وبذلك تتخرج الطالبة بشهادة المسار العام، وشهادة أكاديمية العلوم الصحية، الأمر الذي يُتيح للطالبة خيارات أوسع لاستكمال مسيرتها التعليمية والمهنية، بعد التخرج من المدرسة.

رعاية

وقد جاءت خطوة إطلاق أكاديمية مختصة في مجال العلوم الصحية، رغبة في تلبية احتياجات الطالبات الراغبات والمهتمات باستكمال دراساتهن العليا في القطاعات الصحية، ورعاية اهتماماتهن وقدراتهن، بالإضافة لتنمية وصقل مهاراتهن ومعارفهن. ويتم ذلك من خلال خلق بيئة تعليمية وتدريبية فريدة، وتوفير مزيج متقدم من التعليم النظري، والأنشطة العملية التطبيقية، سواء في مختبرات تعليمية أو على أرض الواقع.

المنهاج الدراسي

ويمتاز المنهاج الدراسي المطروح لأكاديمية العلوم الصحية، بتوازنه في تقديم المعرفة النظرية من جهة، والجوانب العملية من جهة أخرى، وقد تم تطوير المنهاج، ليعزز من شغف الطالبات للعلوم الصحية، ويغذي في أنفسهن روح التحدي والتفاعل، وتهدف مخرجات المنهاج، لتأهيل الطالبات للدراسات العليا والمستقبل المهني، كما يعزز المنهاج أُطر التكامل المعرفي بين المقرر الدراسي ومهارات القيادة والتعلم والتواصل، وتطوير الذات، وحل المشكلات، وغيرها من المهارات الأساسية.

مناهج

وتتمحور المناهج الدراسية للأكاديمية، حول عدة مواضيع رئيسة، تهدف إلى رفد الطالبات بمبادئ وأساسيات العلوم الصحية، مثل علوم الأحياء والتشريح البشري، ووظائف الأعضاء، وكذلك الإسعافات الأولية والتغذية والعلاج الطبيعي وعلم الصيدلة، فضلاً عن مواضيع في الصحة النفسية والعاطفية، وأخلاقيات العمل في مجال الرعاية الصحية. ويركز المنهاج الدراسي على تطوير إمكانات الطالبات في اللغة الإنجليزية كلغة ثانية، والتي أيضاً تعد اللغة الأساسية في مجال العلوم الصحية.

وتوفر الأكاديمية للمنتسبات مجموعة واسعة من الأنشطة التطبيقية والعملية داخل مختبرات آمنة، مزودة بكافة المصادر التعليمية التي تحتاجها الطالبات. كما يتم تنظيم زيارات دورية للطالبات لبعض الجهات المحلية، كالمراكز الطبية وغيرها، وذلك لإطلاعهن على بيئة العمل الواقعية للمجال الذي يدرسنه، وللتعرف أكثر إلى كيفية عمل المختصين في مقار العمل.

إقبال

للأكاديمية تأثير كبير على مستوى الدراسة الأكاديمية، حيث تسهم في زيادة الإقبال على التخصصات المرتبطة بالعلوم الصحية في مرحلة ما بعد الثانوية، وزيادة عدد الطالبات المتقدمات لدراسة التمريض في مؤسسات التعليم العالي في الدولة، وبالتالي، يؤدي ذلك إلى زيادة عدد الخريجات في مجالي التمريض والصحة في الأعوام القادمة، ويُشار إلى أنه تم رصد زيادة كبيرة في أعداد الطلاب والطالبات الإماراتيين المسجلين في تخصصات علوم التمريض، وذلك بواقع 983 طالباً وطالبة في السنة الحالية 2020، يقابلهم 173 طالباً وطالبة فقط في العام المنصرم 2019، وفقاً لإحصاءات مكتب القبول والتسجيل الوطني NAPO.

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