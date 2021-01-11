«دبي الأكاديمية» ومجمع المعرفة يحتضنان 27 ألف طالب

المصدر: دبي- وام

تحتضن الجامعات والمؤسسات في مدينة دبي الأكاديمية العالمية، ومجمع دبي للمعرفة نخبة من الجامعات العالمية، يدرس فيها أكثر من 27 ألف طالب.

وتتوسع بعض الجامعات لمواكبة تزايد الطلبات على الدراسة في دبي، حيث وضعت جامعة برمنغهام في العام 2019 حجر الأساس لحرمها الجديد في مدينة دبي الأكاديمية العالمية، والذي سيستوعب 2900 طالب عند الانتهاء منه، وتصنف هذه المؤسسة البريطانية المتميزة، ضمن أفضل 100 جامعة في العالم، وشهد عام 2020 تقدم العمل على الحرم الجامعي الجديد بشكل ملحوظ.

وتستعد جامعة هيريوت وات دبي أيضاً للانتقال هذا العام إلى حرم جامعي جديد على أحدث طراز. وتم تصميم الحرم الجامعي المدعم رقمياً، ليتوافق مع أحدث توجيهات الحكومة، وبما يضمن سلامة الطلاب، ويتيح إمكانية التعلم المدمج وصولاً إلى إمكانية الدراسة عن بعد، وهو ما يسمح بمسايرة التغيرات في قطاع التعليم بعد «كوفيد 19».

فيما شهد مجمع دبي للمعرفة في أغسطس 2020 افتتاح الحرم الجامعي الجديد لجامعة ولونغونغ في دبي (UOWD)، التي تعد أقدم جامعة دولية في الإمارات.

وافتتحت جامعة مردوخ الأسترالية في مايو 2020 في مجمع دبي للمعرفة، حرماً جامعياً على مساحة 27000 قدم.

وتسعى تلك الجامعات الأربع إلى تقديم برامج أكاديمية متميزة تركز على مهارات المستقبل.

وقال محمد عبد الله، المدير العام لمدينة دبي الأكاديمية العالمية ومجمع دبي للمعرفة: إن قطاع التعليم العالي عالمياً واجه مجموعة من التحديات بسبب الجائحة، ولكن مع دخول العام الجديد يمكننا القول: إن شركاءنا من الجامعات والمؤسسات الأكاديمية استطاعت التكيف بكفاءة وسرعة، وباتت مستعدة لأنماط التعليم المستقبلية.

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