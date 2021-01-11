3 مراكز في الفجيرة وعجمان لتطعيم الطلبة والكادر الإداري والتدريسي

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

استكمالاً للجهود الوطنية المبذولة في الحد من انتشار فيروس «كوفيد - 19» خصصت وزارة التربية والتعليم وبالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، مركزين في الفجيرة للتطعيم ضد «كوفيد 19»، ومركزاً آخر في معهد تدريب المعلمين في عجمان وتستهدف من خلالها موظفي وزارة التربية والتعليم ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي وموظفي المدارس الخاصة والمعاهد والجامعات الحكومية والخاصة مع عوائلهم، والطلبة.

وأعلنت الوزارة عبر حسابها على «تويتر» أن ‏اللقاح سيتم توفير لأسبوعين من الثلاثاء المقبل‏ الموافق لـ‏12 يناير وحتى ‏26 يناير من الساعة الـ9:00 صباحا‏ً حتى الـ3 عصراً، ‏وذلك في إمارة الفجيرة بمدرسة ‏حمد بن عبدالله الشرقي للتعليم الثانوي في دبا الفجيرة، ومدرسة ‏محمد بن حمد الشرقي للتعليم الثانوي، وفي مركز تدريب المعلمين بعجمان سيتوافر اللقاح يومي 13 و14 فبراير المقبل من الـ9 صباحاً حتى الـ5 مساء.

وكان قطاع العمليات المدرسية في وزارة التربية والتعليم أعلن في وقت سابق ‏عن توفير ‏اللقاح لجميع العاملين في المؤسسات التعليمية في أبوظبي والعين والظفرة‏ وذلك بالتعاون مع دائرة الصحة في أبوظبي، ‏‏‏‏‏‏‏

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز