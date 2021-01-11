مديرو مدارس: لا مشاكل فنية في الاختبارات التعويضية

أكد مديرو مدارس حكومية وخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم أن الطلبة الذين تقدموا للاختبارات التعويضية لم يواجهوا أي مشاكل فنية في عملية التطبيق، حيث تقدم طلبة من مختلف الصفوف الدراسية للاختبارات التعويضية بشكل إجباري ، الذين لم يتمكنوا من تأدية امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول أو واجهتهم مشاكل تقنية وتعتبر اختيارية للطلبة الراغبين في تحسين نتائجهم في مواد المجموعة A لجميع طلبة الصفوف من الرابع وحتى الثاني عشر، وسيتم احتساب الدرجة الأعلى للطالب. وخضع أمس الطلبة للاختبار التعويضي في مادتي الرياضيات والدراسات الاجتماعية، التي جاءت مناسبة للطالب المتوسط وتستمر الاختبارات التعويضية حتى 14 الجاري . وطبق طلبة الصفوف من الرابع وحتى الحادي عشر الامتحان إلكترونياً عن بعد «من المنزل» لجميع مواد المجموعة A، وطبق امتحان طلبة الصف الثاني عشر «عام وخاص» من خلال الحضور الواقعي في المدرسة لمواد المجموعة A «بما فيها مادتا التربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية» . (دبي- رحاب حلاوة)

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