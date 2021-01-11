ارتياح لامتحانات الرياضيات والدراسات

أدى طلبة المسار العام والمتقدم في كل من الشارقة وعجمان وأم القيوين صباح أمس امتحاني مادة الرياضيات والدراسات الاجتماعية (الامتحانات التعويضية) للفصل الدراسي الأول بارتياح، وبينوا أن الأسئلة في مستوى الطالب المتوسط وأتت صريحة ومباشرة وحوت العديد من النماذج الموجودة في الكتاب المدرسي، كما أن الزمن كان مناسباً وأن بإمكان الطلبة التنقل من سؤال إلى آخر بعكس ما كان في الامتحانات السابقة ما أتاح لهم أداء الامتحانين في ظروف هادئة، مبينين أن الامتحان في مستواه العام جاء في مستوى الطالب المتوسط. من جانبه أكد جاسم فايز مدير مدرسة حاتم الطائي للتعليم الثانوي بأم القيوين أن معظم أسئلة امتحان الرياضيات والدراسات الاجتماعية أتت في مستوى الطالب المتوسط . (الشارقة - عجمان - أم القيوين - عصام الدين عوض)

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