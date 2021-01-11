جامعة خليفة تقيم ندوات تعليمية افتراضية في مجالات التكنولوجيا المتقدمة

المصدر: أبوظبي - وام

انطلقت أمس أعمال سلسلة الندوات التعليمية الافتراضية التي تنظمها جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا ضمن مبادرتها «الندوات المجتمعية الافتراضية» وتستمر حتى 17 يناير الجاري.

وتهدف الندوات إلى تعزيز مفهومي التعليم والمعرفة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة خارج نطاق القاعات الأكاديمية والمختبرات وتركز على مجموعة المصادر المتنوعة التي تحظى بها جامعة خليفة وتهدف إلى تعليم أفراد المجتمع وتمكينهم وتزويدهم بالحلول الفعالة.

ويتولى الإشراف على سلسلة الندوات الافتراضية نخبة من الباحثين المتميزين وتتنوع موضوعاتها لتشمل مجالات قطاع الرعاية الصحية وتكنولوجيا النانو وعلوم الطيران والفضاء وعلم وظائف الأعضاء.

وقال الدكتور عارف سلطان الحمادي نائب الرئيس التنفيذي لجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، إن سلسلة الندوات الافتراضية التي تنظمها الجامعة توفر فرصة متميزة لطلبة المرحلة الثانوية وطلبة الجامعات وأهالي الطلبة وذوي الاختصاص وجميع الأفراد المعنيين تتمثل في تعزيز مهاراتهم المعرفية في مجالات التكنولوجيا المتقدمة.

وأضاف «يطرح باحثو الجامعة خلال الندوات أفكارهم وخبراتهم كما تسهم هذه المبادرة في خدمة المجتمع على نطاق واسع وتشجيع الطلبة الشباب على تطوير اهتماماتهم في العلوم والهندسة ليتمكنوا من متابعة دراستهم الأكاديمية في المجالات العلمية».

يذكر أن مدة الندوة الافتراضية تتراوح ما بين 15 إلى 20 دقيقة ويعقبها بعد ذلك نقاشات وتفاعلات مع الحضور لمدة 10 دقائق.

وتسهم سلسلة الندوات الافتراضية في توفير الفرص للطلبة ولجميع أعضاء الهيئات الأكاديمية في مختلف المؤسسات التعليمية في الدولة للتفاعل عن بعد مع باحثي جامعة خليفة المتميزين.

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