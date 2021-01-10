«التايمز 2021»: العلوم وإدارة الأعمال في جامعة الشارقة في المرتبة 3 محلياً

المصدر: الشارقة – البيان

حققت جامعة الشارقة، المرتبة الثالثة على مستوى الدولة في تصنيف التايمز للموضوعات العلمية 2021، وذلك في مجال العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال، بعد أن جاء ترتيبها (431) على المستوى العالمي. حيث تم تصنيف الجامعة، وفقاً للأبحاث التي تم إنتاجها في مجالات الأعمال والإدارة، والعديد من مجالات الهندسة والتربية والرياضيات والسياحة والدراسات الأسرية، والمجالات البحثية التربوية والتعليمية ذات الصلة.

وقد عبّرت الدكتورة ديما جمالي عميد كلية إدارة الأعمال، عن سعادتها بهذا الإنجاز الذي حققته الكلية في المرتبة الثالثة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، والمرتبة الـ 431 على المستوى العالمي، ضمن تصنيف «تايمز» للجامعات في الموضوعات ذات الصلة بإدارة الأعمال والعلوم الاقتصادية. مضيفة بقولها: «يُعد هذا التصنيف، ثمرة الكفاءة المهنية، والخبرة والمستوى الفكري والعملي، والإنجازات المتميزة لأعضاء الهيئة التدريسية والإدارية والطلبة في الكلية، حيث تحرص كلية إدارة الأعمال، على إنتاج الأبحاث التي تواكب النظريات، وتحاكي التحديات والقضايا التي تواجهها المؤسسات في المجتمع، منها موضوعات في الإدارة والتمويل، والتمويل الإسلامي، والمحاسبة والتسويق، والاستدامة، والذكاء الاصطناعي، والقيادة وإدارة الموارد البشرية، والسلوك التنظيمي. مؤكدة أن الكلية تهدف إلى تكوين ثقافة بحثية داعمة، من خلال رفع جودة مخرجات الأبحاث، وتطوير برامجها لتواكب تطورات سوق العمل، حيث تقوم الكلية الآن باستقطاب العديد من أعضاء الهيئة التدريسية من ذوي الكفاءة، والخبرات العالمية للتدريس في برامج الدراسات العليا، والعمل على طرح برامج وتخصصات دراسية جديدة ومتنوعة».

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