17 يناير عودة طلبة المرحلة الثانوية للتعليم المباشر في المدرسة

المصدر: دبي-رحاب حلاوة

تبدأ وزارة التربية والتعليم تطبيق التعلم الواقعي المدرسي لطلبة الحلقة الثالثة ( الصفوف من تاسع وحتى الثاني عشر) بتاريخ 17 يناير 2021 ، وفق خطة عمل للتعافي والعودة الآمنة للمدارس خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الأكاديمي 2020 – 2021 ، وانبثقت الخطة عن دراسة للواقع الصحي، وتوصيات الجهات المختصة، ورغبات أولياء أمور الطلبة باعتبارهم شركاء أساسيين في الخطة.

وحددت الوزارة دوام الطلبة بنسبة 50% على أن يتم دراسة ومراقبة وتقييم الأوضاع الصحية أسبوعيا لاتخاذ القرار المناسب بدوام بقية الحلقات الدراسية الأخرى.

وتضمنت خطة العودة إلى التعلم في المدارس أيضاً، التركيز على أدلة وبرامج ارشادية وسيناريوهات مرنة لدوام الطلبة، بحيث لا يتجاوز إشغال المدرسة عن 50 % من طاقتها الاستيعابية، لضمان تحقيق الإجراءات الاحترازية .

ولفتت الوزارة ان عملية العودة ستتم وفق ضوابط صحية، وتطبيق التدابير الوقائية من قبل جميع العاملين، مثل ابراز الفحص عن طريق تطبيق الحصن وقياس الحرارة والتباعد الجسدي وجميع الاحترازات المذكورة في دليل برتوكولات العودة الآمنة للمنشآت التعليمية.

وبدورها تتولي القيادات المدرسية، و فرق الرقابة بالوزارة عملية متابعة التنفيذ، لضمان الالتزام الكامل بتنفيذ الخطط مع الحرص على تمكين الطلبة من المهارات العلمية، و تحقيق المخرجات التعليمية، للخطط التربوية، سواء كان التعلم واقعيا أو عن بعد.

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