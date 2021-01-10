التربية تخصص 3 مراكز في الفجيرة وعجمان للتطعيم ضد كوفيد 19
استكمالاً للجهود الوطنية المبذولة في الحد من انتشار فيروس كوفيد 19 خصصت وزارة التربية والتعليم وبالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، مركزين في الفجيرة للتطعيم ضد كوفيد 19 ، ومركزاً آخر في معهد تدريب المعلمين في عجمان وتستهدف من خلالها موظفي وزارة التربية والتعليم ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي وموظفي المدارس الخاصة والمعاهد والجامعات الحكومية والخاصة مع عوائلهم، والطلبة
واعلنت الوزارة عبر حسابها على " تويتر" ان اللقاح سيتم متوفرة لمدة أسبوعين اعتبارا من الثلاثاء المقبل الموافق12 يناير حتى26 يناير من 9:00 صباحا حتى الثالثة عصرا، وذلك في إمارة الفجيرة بمدرسة حمد بن عبدالله الشرقي للتعليم الثانوي في دبا الفجيرة، و مدرسة محمد بن حمد الشرقي للتعليم الثانوي، اما في مركز تدريب المعلمين بعجمان سيتوفر اللقاح بتاريخ 13-14 فبراير المقبل من الساعة 9 صباحا حتي 5 مساء.
وكان قطاع العمليات المدرسية في وزارة التربية والتعليم أعلن في وقت عن توفير اللقاح لجميع العاملين في المؤسسات التعليمية في أبوظبي والعين والظفرة وذلك بالتعاون مع دائرة الصحة، على أن يقوم فريق اللقاح بالمرور على جميع المدارس والجامعات والمعاهد في الإمارة لإعطاء اللقاح للهيئة التدريسية والإدارية والعاملين في المدارس وطلبة الجامعات.
وأوضحت الوزارة انه سيتم توفير اللقاح خارج المدارس لجميع المنتسبين لقطاع التعليم وعوائلهم وذلك منذ السبت الماضي.