التربية تخصص 3 مراكز في الفجيرة وعجمان للتطعيم ضد كوفيد 19

المصدر: دبي-رحاب حلاوة

استكمالاً للجهود الوطنية المبذولة في الحد من انتشار فيروس كوفيد 19 خصصت وزارة التربية والتعليم وبالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، مركزين في الفجيرة للتطعيم ضد كوفيد 19 ، ومركزاً آخر في معهد تدريب المعلمين في عجمان وتستهدف من خلالها موظفي وزارة التربية والتعليم ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي وموظفي المدارس الخاصة والمعاهد والجامعات الحكومية والخاصة مع عوائلهم، والطلبة

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واعلنت الوزارة عبر حسابها على " تويتر" ان ‏اللقاح سيتم متوفرة ‏لمدة أسبوعين اعتبارا من الثلاثاء المقبل‏ الموافق‏12 يناير حتى‏26 يناير من 9:00 صباحا‏ حتى الثالثة عصرا، ‏وذلك في إمارة الفجيرة بمدرسة ‏حمد بن عبدالله الشرقي للتعليم الثانوي في دبا الفجيرة، و مدرسة ‏محمد بن حمد الشرقي للتعليم الثانوي، اما في مركز تدريب المعلمين بعجمان سيتوفر اللقاح بتاريخ 13-14 فبراير المقبل من الساعة 9 صباحا حتي 5 مساء.

وكان قطاع العمليات المدرسية في وزارة التربية والتعليم أعلن في وقت ‏عن توفير ‏اللقاح لجميع العاملين في المؤسسات التعليمية في أبوظبي والعين والظفرة‏ وذلك بالتعاون مع دائرة الصحة، ‏على أن يقوم فريق اللقاح ‏بالمرور على جميع المدارس والجامعات ‏والمعاهد في الإمارة لإعطاء اللقاح ‏للهيئة ‏التدريسية والإدارية والعاملين في المدارس وطلبة الجامعات.

‏وأوضحت الوزارة انه سيتم توفير اللقاح خارج المدارس ‏لجميع المنتسبين لقطاع التعليم ‏وعوائلهم وذلك منذ السبت الماضي.

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