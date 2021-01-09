الامتحانات التعويضية تنطلق غداً وفرصة بديلة للمرضى وأصحاب الأعذار

المصدر: (دبي ـ رحاب حلاوة)

تنطلق غداً الامتحانات التعويضية لطلبة الصفوف من الرابع وحتى الثاني عشر التي تعقدها وزارة التربية والتعليم، وتستمر حتى 14 الجاري.

وأوضحت الوزارة أن الطلبة المرضى وأصحاب الأعذار سيحصلون على فرصة تعويضية بديلة أخرى يُحدد موعدها لاحقًا. وسيؤدي طلبة الصفوف من 4 إلى 11 الامتحانات إلكترونياً عن بعد.

فيما يؤدي طلبة الصف 12 امتحاناتهم في المدارس في اللجان التي عقدت فيها امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول.

وحددت الوزارة 15 إجراءً للاختبارات التعويضية للطلبة من الصف الرابع وحتى الثاني عشر لمواد المجموعة A،على الطلبة التقدم للامتحانات في مدارس التعليم العام ببياناتهم «نفس اللجان الامتحانية التي تم تطبيق امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول فيها».

قاعات

وأوضحت الوزارة بأنه سيتم توزيع الطلبة على القاعات الدراسية «الصفوف» بحيث لا تزيد القاعة على 50% من طاقتها الاستيعابية، وإخطار الطلبة بضرورة إحضار أجهزة الحاسوب الخاصة بهم إلى المدرسة «مع الشاحن»، ويتم تنبيه الطلبة بضرورة عمل فحص «كوفيد 19» والالتزام بالإجراءات الاحترازية الواردة في «دليل الإجراءات الاحترازية» (لإمارة أبوظبي)، أما بقية إمارات الدولة يشترط الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية المعتمدة.

وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بالزي المدرسي عند حضورهم إلى المدرسة، على إدارة المدرسة التقيد بتطبيق الإجراءات الاحترازية الواردة في دليل «الإجراءات الاحترازية» خلال فترة الامتحانات، وعلى إدارة المدرسة التأكد من شخصية الطالب عند الحضور للمدرسة.

لجان

وبالنسبة لطلبة أصحاب الهمم في المرحلة الثانوية في الصف الثاني عشر والذين سيؤدون امتحاناتهم في المدارس فيتم تشكيل لجان خاصة بهم في المدرسة تناسب حالة كل طالب وتقدم له الخدمات المطلوبة بناء على الاحتياجات الخاصة به.

وتعتبر الاختبارات إجبارية للطلبة الذين لم يتمكنوا من تأدية امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول أو واجهتهم مشاكل تقنية خلال تأدية الامتحانات، وتعتبر اختيارية للطلبة الراغبين في تحسين نتائجهم في مواد المجموعة A لجميع طلبة الصفوف من الرابع وحتى الثاني عشر وسيتم احتساب الدرجة الأعلى للطالب.

ويطبق على طلبة الصفوف من الرابع وحتى الحادي عشر الامتحان إلكترونياً عن بعد «من المنزل» لجميع مواد المجموعة A، ويطبق امتحان طلبة الصف الثاني عشر «عام وخاص» من خلال الحضور الواقعي في المدرسة لمواد المجموعة A «بما فيها مادتا التربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية» في نفس المدارس التي تقدم فيها الطلبة لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول.

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