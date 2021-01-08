"التربية" : الامتحانات التعويضية لطلبة المدارس تنطلق بعد غد

المصدر: وام

تنطلق بعد غد " الأحد " الامتحانات التعويضية لطلبة الصفوف من الرابع وحتى الثاني عشر التي تعقدها وزارة التربية والتعليم وتستمر حتى 14 يناير الجاري .

وأوضحت الوزارة أن الطلبة المرضى وأصحاب الأعذار سيحصلون على فرصة تعويضية بديلة أخرى يُحدد موعدها لاحقًا.

وأشارت إلى أن طلبة الصفوف من الرابع إلى الحادي عشر سيؤدون امتحاناتهم إلكترونيا "عن بعد " أما بالنسبة لطلبة الصف الثاني عشر فستعقد الامتحانات في المدارس وفي اللجان نفسها التي عقدت فيها امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول.

وبينت الوزارة أن الامتحان سيكون إجباريا لجميع الطلبة الذين لم يتمكنوا من أداء الأختبار في الفصل الدراسي الأول واختياريا لجميع الطلبة لتحسين نتائجهم في مواد اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم العامة والفيزياء والكيمياء والأحياء والعلوم الصحية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز