حسين الحمادي: «الابتكار@الإمارات» منصة لمستجدات الأبحاث

المصدر: (دبي- البيان)

أطلقت وزارة التربية والتعليم مجلة «الابتكار@الإمارات»، وهي مجلة رقمية، تُنشر بشكل ربع سنوي باللغتين العربية والإنجليزية، وتغطي آخر الأخبار المتعلقة بالبحث العلمي والإنجازات البحثية، التي حققها قطاع التعليم العالي في الدولة، وهي متوفرة مجاناً عبر تطبيق النشر الرقمي ISSUU.

وقال معالي المهندس حسين الحمادي وزير التربية والتعليم: «إننا سعداء بإطلاق مجلة «الابتكار@الإمارات»، هذا الإنجاز الذي نفخر به، والذي من شأنه تسليط الضوء على الأبحاث المميزة التي تجري في مؤسسات التعليم العالي في الدولة، مشيراً إلى أن المجلة ستكون بمثابة منصة للباحثين، للاطلاع على مستجدات الأبحاث للاستفادة منها ولتشكيل فرص للتعاون البحثي في الدولة».

وذكر معاليه أن المجلة سوف تصدر عن إدارة العلوم والتكنولوجيا والبحث العلمي في وزارة التربية والتعليم، لتعزز محور الابتكار في استراتيجية التعليم العالي المتمثلة في النهوض بالبحث الأكاديمي ودعمه في الدولة، من خلال تسليط الضوء على الأبحاث والباحثين الواعدين.

بحوث

وقال معاليه: إن البحث والابتكار يعد مفتاحاً للتنمية المستقبلية، التي تركز عليها دولة الإمارات، حيث إنهما جزء لا يتجزأ من العديد من الأهداف والاستراتيجيات الوطنية، مثل استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036، واستراتيجية الإمارات للطاقة 2050، والاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، ومشروع المريخ 2117، وهذا ما يستدعي تعزيز الحراك البحثي في قطاع التعليم ودعم أصحابه، مشيراً إلى أن المجلة ستكون مصدراً معرفياً تستفيد منه شريحة واسعة من المجتمع من الطلبة والباحثين والأكاديميين، والمهتمين بالبحث العلمي في القطاعين الحكومي والخاص.

أقسام

وتتضمن المجلة مجموعة من الأقسام الرئيسية، وتتمثل في الأخبار، سمات البحث، والملفات التعريفية للباحثين، وقسم الأخبار يسلط الضوء على أخبار مختارة من كليات وجامعات الدولة، بينما يركز قسم سمات البحث على مشاريع بحثية مختارة منشورة في مجلات علمية دولية عالية المستوى.

ويضم قسم الملفات التعريفية، الباحثين سواء الناشئين أو المعروفين في أهم الأبحاث العلمية الابتكارية في الإمارات، كما تحتوي المجلة أيضاً على تقويم لأبرز الأحداث المقبلة المتعلقة بالأبحاث، وقسم حقائق علمية خاص للأطفال، وتم إعداد وتحرير المقالات العلمية المنشورة في المجلة، بحيث تتناسب مع الطلاب والباحثين والأكاديميين، وكذلك المهتمين بالبحث العلمي في القطاعين الحكومي والخاص.

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