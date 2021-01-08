مديرو مدارس خاصة في الشارقة وعجمان: 90 % حضور الطلبة في الأسبوع الأول

المصدر: (الشارقة – عصام الدين عوض)

أكد مديرو مدارس خاصة في الشارقة وعجمان أن الأسبوع الأول من عملية التعليم الهجين شهد نسبة حضور تجاوزت 90% من الطلبة، الذين تفاعلوا مع العملية التعليمية والحصص الدراسية بصورة جيدة دون ثغرات فنية عدا بعض الملاحظات، التي تمثلت في تعثر بعض الطلبة في الدخول إلى بعض المواقع والمنصات التعليمية، فتم التغلب عليها.

وأشاروا إلى أن عملية التعلم عن بعد خلال الفصل الدراسي الأول من العام الحالي شهدت بعض العقبات الفنية بالنسبة لإدارات المدارس، ولكن تم تجاوزها، الأمر الذي سهل من تطبيقها في بداية الفصل الجاري، لافتين إلى أن هناك تحديات تواجه بعض إدارات المدارس، تتمثل في توفير الكاميرات الحرارية والمعقمات وغرف العزل، إضافة إلى عدم التزام بعض أولياء الأمور بسداد الرسوم الدراسية في الوقت المحدد.

نجاح

وقال إبراهيم بركة مدير مدارس الشعلة الخاصة في الشارقة وعجمان: «إن عملية التعليم الهجين شهدت خلال الأسبوع الأول من الفصل الدراسي الثاني نجاحاً ملحوظاً، حيث تجاوزت نسبة الحضور 90%، وكان لتجربة الفصل الدراسي الأخير من العام الماضي أثر كبير في نجاح عملية التعلم عن بعد دون ثغرات تذكر، وهناك دورات تدريبية مكثفة للمعلمين لإكسابهم المهارات اللازمة حتى يؤدوا واجباتهم على أكمل وجه، ويتفاعلوا مع الطلبة إلكترونياً»، مبيناً أن التعليم المباشر شهد إقبالاً ضعيفاً من الطلبة خصوصاً في المراحل العليا، حيث اختار ما نسبته 10% الدراسة عن قرب، كما أن الجمع بين التعليم المباشر و(عن بعد) يشوش على المعلم أثناء الحصة الدراسية، ما يؤثر سلباً على أداء العملية التعليمية.

ونوه بأن إدارة المدرسة أنفقت مليون درهم من أجل توفير المعقمات والكاميرات الحرارية وغرف العزل ومعدات قياس الحرارة، إضافة إلى تعقيم الحافلات المدرسية.

لا مشاكل

من جهته أكد أحمد بدوي مدير مدرسة عجمان الخاصة أن نسبة حضور الطلبة عن بعد تجاوزت 90 %، حيث يبلغ عدد الطلبة في المدرسة 1400 طالب وطالبة.

وقال: «لا توجد مشاكل فنية في ما يتعلق بسير الدراسة عن بعد، وذلك بعد تخصيص كادر فني لمتابعة أداء الطلبة تقنياً، وكذلك المعلمين لتذليل الصعاب التي تواجههم»، مبيناً أن هناك 140 طالباً وطالبة «متقدم وعام» سوف يجلسون للامتحانات التعويضية بمدرسة الزوراء ( 2)، وذلك بعد تحضير القاعات.

استقرار

وقالت رولا نسب مديرة مدرسة النور الدولية بالشارقة: هناك تعاون مميز بين إدارة المدرسة وأولياء الأمور، الذين أصبحوا أكثر إدراكاً ودراية في ما يتعلق بالإجراءات والتدابير الاحترازية للحيلولة دون تفشى «كورونا» والمحافظة على أبنائنا الطلبة، متمنية أن تزيد نسبة الحضور المباشر للمدارس خلال الفترة المقبلة.

ولفتت إلى أن كل العقبات الفنية التي واجهت إدارة المدرسة خلال الفترة الماضية تم تداركها في الفصل الثاني، حيث تم تقوية الشبكة ما كان له الأثر في سير العملية التعليمية بنجاح، مبينة أن هناك 50% من الطلبة يدرسون بنظام التعليم المباشر في المدرسة، إضافة إلى تفعيل الكاميرات التي أضحت إلزامية لكل الطلبة من أجل ضمان حضور الطلبة ومراقبتهم خلال الحصة الدراسية لضمان تفاعلهم مع المعلمين أثناء الدرس.

أرقام

أكدت هيئة الشارقة للتعليم الخاص أن المدارس الخاصة في الشارقة شهدت بداية الأسبوع عودة 168 ألفاً و766 طالباً وطالبة إلى الدراسة، وفقاً لنظامي التعليم المباشر والهجين والتعلم عن بعد، إيذاناً بانطلاق الفصل الثاني للعام الدراسي 2020- 2021، ضمن جملة من الإجراءات والتدابير الاحترازية، التي حرصت هيئة الشارقة للتعليم الخاص على التحقق من تطبيقها بشكل كامل، حيث انتظم 19ألفاً و198 طالباً وطالبة ضمن نظام التعليم المباشر والهجين داخل مدارسهم، فيما بلغ عدد الطلبة في نظام التعلم عن بعد 149 ألفاً و568 طالباً وطالبة.

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