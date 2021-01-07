التربية تدعو طلبة الثاني عشر للتسجيل في اختبار "انجاز" في مادتي الرياضيات والفيزياء

المصدر: دبي- رحاب حلاوة

دعت وزارة التربية والتعليم طلبة الصف الثاني عشر عبر موقعها على "تويتر" للتسجيل في اختبار الإمارات القياسي ضمن فئة " انجاز" في مادتي الرياضيات والفيزياء عبر منصة امسات اعتبار من يوم الأحد المقبل.

ويعتبر " انجاز" مجموعة اختبارات إلكترونية معيارية مبنية على المعايير الوطنية لقياس وتقييم أداء الطلبة في الدولة، وتدار الاختبارات الوطنية في مراكز الاختبارات المعتمدة في مؤسسات التعليم العالي أو مختبرات الحاسوب المنتشرة في المدارس حسب الفئة المستهدفة من الاختبار.

ويطبق اختبار الإمارات القياسي "إنجاز" على طلبة الصف الثاني عشر ويعد شرط للقبول في الجامعات الحكومية والخاصة والكليات العسكرية والخدمة الوطنية، بالاضافة الي انه شرط من شروط القبول للطلبة المتقدمين للابتعاد خارج الدولة عبر المؤسسات الحكومية، وبديل الاختبارات «التوفل» و«الآيلتس» داخل الدولة في عدد من الجامعات.

ويعد الاختبار إلزامي على طلبة الثاني عشر سواء الإماراتيين وغير الإماراتيين، و يطبق على جميع المدارس الحكومية والخاصة التى تدرس منهاج وزارة التربية والتعليم والمناهج الدولية الخاصة.

وحددت الوزارة مجموعة تعليمات يتطلب من الطالب الالتزام بها، منها التأكد من استكمال التسجيل للاختبارات والحصول على تذكرة لكل اختبار حسب اليوم الذي حدده الطالب لأداء الاختبار، والتأكد من طباعة تذكرة الاختبار قبل كل اختبار وقراءة كافة التعليمات الموجودة عليها وكذلك التأكد من موقع مركز الاختبار والتاريخ والوقت.

وعلى الطالب أن يتأكد من احضاره للنسخة الأصلية لهوية الإماراتية وكذلك نسخته الورقية من تذكرة الاختبار، والتواجد في مركز الاختبار قبل موعد الاختبار بـ 15 دقيقة على الأقل، والتأكد من أنه في قاعة الاختبار الصحيحة، وأن يجيب على جميع فقرات الاختبار، وفي حال واجهه أي عطل فني في جهازه يستطيع إخبار المسؤول في قاعة الاختبار فوراً، وبعد الانتهاء من الاختبار ستصل الطالب رسالة نصية بتوفر نتائج الاختبار علما بأن نتيجة اختبارك تظهر بعد ثلاثة أسابيع من تاريخ تقدمه للاختبار، ولن يتم نشر أي نتائج أو إرسالها عبر البريد الإلكتروني، وفي حالة وجود اي استفسار يتم التواصل عبر القنوات الصحيحة.

وشددت وزارة التربية و التعليم على انه لن يتم السماح للطالب المتأخر الدخول لمراكز الاختبار بعد مرور 30 دقيقة من بدء الاختبار، ويسجل غياب لهذا الاختبار، وفي حال تعذر حضور الطالب لأي اختبار من اختبارات الإمارات القياسية EmSAT لسبب ما، فلن يسمح له بالتسجيل في الاختبار مرة أخرى إلا في الحالات الاستثنائية (مرض، أو أمر طارئ عائلي)، وعندها يتوجب على الطالب رفع طلب إعادة اختبار لإدارة الاختبارات الوطنية والدولية، على ان يوضح سبب غيابه بالتفصيل وإرفاقه تقريراً طبياً صادراً عن مستشفى حكومي ومصدقاً من وزارة الصحة، وعليه ستتم مراجعة طلبه وإبلاغه بموعد الاختبار المخصص له في حالة اعتماد العذر فقط وانطباق الشرط.

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