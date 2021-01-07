وزارة التربية تحدد فبراير المقبل موعداً لعودة الطلبة للدوام في المدارس

المصدر: البيان الإلكتروني

حددت وزارة التربية والتعليم الأسبوع الثالث من شهر فبراير المقبل موعداً لعودة الطلبة من رياض الأطفال حتى الحلقة الثالثة للدوام في المدارس.

وأوضحت الوزارة في مقترح خطط التعافي لقطاع العمليات المدرسية للعودة الامنة للمدارس و تطبيق التعليم الهجين، توجهات نحو عودة 50% من طلبة المدارس بنظام التعليم الهجين، من خلال الحضور التبادلي بين التعليم الواقعي و التعليم المباشر، وفق جداول زمنية محددة بالتناوب للحفاظ على الإجراءات الوقائية و الاحترازية، وحددت الوزارة دوام طلبة المرحلة الثانوية فقط في منتصف يناير الجاري، و الأسبوع الأول من فبراير لدوام الصفوف 7 و 8، و الأسبوع الثاني من الشهر ذاته دوام الصفوف 3 و 4 وفي الأسبوع الثالث من شهر فبراير يداوم كافة الصفوف المتبقية.

وتفصيلا يكون دوام طلبة المدرسة الإماراتية وفق مجموعات محددة بجدول زمني للتعليم الهجين) التعليم الواقعي المدرسي، التعليم عن بعد( وتعليق معظم الأنشطة و الفعاليات لحين تقييم الوضع الآمن لطلبة المدرسة الإماراتية واستبدالها بالأنشطة الافتراضية.

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