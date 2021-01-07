67 حاسوباً من «بيت الخير» لطلبة «التسامح»

المصدر: دبي - رامي عايش

وزّعت جمعية بيت الخير 67 جهاز حاسوب على طلبة مدارس التسامح في عجمان، ضمن مبادرة حفظ النعمة الرقمية بالتعاون مع شركة «لايف ريفيربشمنت» العاملة تحت مظلة مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، من أجل إعادة تأهيل الأجهزة الرقمية المستعملة وتوزيعها على المحتاجين، أو بيعها بعد استصلاحها، وإنفاق ريعها على التعليم والأغراض الخيرية المختلفة.

وقالت نهلة الأحمد، مدير شؤون الأفرع في الجمعية: «إن المبادرة أفضل استثمار خيري للأجهزة المستعملة أو غير المستخدمة من قبل أصحابها، مشيرة إلى أن الفكرة خاصتها جاءت بالأساس لاستثمار آلاف الأجهزة التي يضطر أصحابها لركنها في مخازنهم، بعد استبدالها بأخرى ذات مواصفات أعلى وفعالية أفضل، في ظل الثورة الإلكترونية التي اجتاحت مجتمعاتنا، والاقتناء المتزايد للأجهزة الذكية واللوحية وأجهزة الحاسوب بأنواعها».

وأضافت الأحمد: «بعد انتشار جائحة كورونا التي فرضت تقديم الواجبات الوظيفية عن بُعد، وكذا التعليم والتسوق بالأسلوب نفسه، اضطر كثيرون إلى ترقية أجهزتهم الإلكترونية واللوحية القديمة، واستبدالها بأخرى حديثة ومتطورة تلبي تطلعاتهم من السرعة والكفاءة والفاعلية، فركنوها ولم يعودوا يستخدمونها، لتظهر الحاجة إلى استثمارها بتوزيعها على المحتاجين».

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