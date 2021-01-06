نقل الطلبة بين المدارس يتطلب موافقة «التربية»

المصدر: (دبي- رحاب حلاوة )

حددت وزارة التربية والتعليم، إجراءات نقل طلبة المدارس الحكومية، الراغبين في عملية النقل لمدرسة أخرى، حكومية أو خاصة، بشرط موافقة وزارة التربية والتعليم، بعد التأكد من توافر شاغر في المدرسة المنقول إليها، مع مراعاة الموقع الجغرافي لسكن الطالب. ‏

وعممت الوزارة على المدارس الحكومية، بأنه لن يتم نقل الطالب في النظام «نظام الوزارة»، إلا بعد استكمال الإجراءات من قبل ولي أمره، في حال توافرت الشواغر بالمدرسة المنقول إليها، مشيرة إلى أن المدة المتاحة لإجراء عملية النقل، هي أسبوع واحد.

ودعت الوزارة ذوي الطلبة الراغبين في الانتقال إلى مدارس بر دبي، إلى مراجعة الوزارة، إذ إن النقل والتسجيل في هذه المدارس، من صلاحية الوزارة، ويتطلبان أن يوفر ولي أمر الطالب، للانتقال إلى إحدى مدارس بر دبي رسالة عدم ممانعة من المدرسة المنقول إليها، وصورة من عقد الإيجار/‏ ملكية المنزل، وصورة من شهادة الفصل الدراسي الأول، أو صورة من صفحة الطالب الإلكترونية، للتأكد من رصد درجات الطالب، إضافة إلى ملف الطالب من مدرسته السابقة، وتسليمه للمدرسة المنقول إليها، ورسالة الانتقال بين المدارس.

وفي حال رغب الطالب في الانتقال من إحدى مدارس بر دبي إلى مدرسة أخرى، سواء كانت حكومية أو خاصة، فإنه مطالب بتقديم رسالة عدم ممانعة من المدرسة المنقول إليها، وتسليمها للمدرسة المنقول منها، كما يسلم ولي أمر الطالب، إفادة «عدم ترك الدراسة»، في حال الانتقال لمدارس المنهاج الأجنبي، ويسلم ولي أمر الطالب إفادة «لمن يهمه الأمر/‏ الانتقال بين المدارس»، في حال انتقال الطالب لمدارس المنهاج الوزاري.

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