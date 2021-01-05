"التربية" تحصر الطلبة المتواجدين خارج الدولة لفتح النظام التعليمي لهم

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

وجهت وزارة التربية والتعليم أخيرا، مديري المدارس الحكومية بحصر الطلبة المتواجدين خارج الدولة لتتمكن من فتح النظام التعليمي لهم عبر بوابة التعليم، ووزعت استبيانا حول أعداد الطلبة الراغبين بنظام التعلم الواقعي أو التعليم عن بعد، وذلك للوقوف على رسم ملامح النظام التعليمي المتبع بعد الأسبوعين الأوائل من الفصل الدراسي الثاني.

ودعت أولياء الأمور إلى تعبئة الاستبيان، وتحديد نظام الدوام المدرسي المختار في موعد أقصاه اليوم، وعلى أولياء الأمور الذين لديهم أكثر من طالب تعبئة نموذج بكل اسم من أبناءهم مرة تلو الأخرى.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد قررت مبدئيا أن تكون الدراسة لجميع الطلبة "عن بعد" في الأسبوعين الأولين، وتبعا للواقع الصحي والمستجدات سيتم اتخاذ اللازم بما يصب في مصلحة الطلبة.

ويبلغ عدد الطلبة في المدارس الحكومية 281 ألف و294 طالب وطالبة، منهم 128 ألف و419 في أبوظبي، و29 ألف و436 في دبي، و42 ألف و608 في الشارقة، و16 ألف و767 في عجمان، و5 آلاف و609 في أم القيوين، و25 ألف و143 في الفجيرة، و33 ألف و312 في رأس الخيمة.

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