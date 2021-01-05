جامعة الشارقة تبدأ فصل الربيع الدراسي 17 يناير

المصدر: (الشارقة – عصام الدين عوض)

أكد الدكتور حسين محمد المهدي، عميد الخدمات الأكاديمية المساندة بجامعة الشارقة، أن الدراسة في الفصل الدراسي الربيعي القادم بجامعة الشارقة سوف تبدأ في 17 يناير الجاري للمساقات النظرية، وسوف تكون في معظمها (عن بعد)، أما المساقات العملية ستكون الدراسة فيها مباشرة داخل القاعات، لافتاً إلى أن شهادات التخرج لم تتأخر، بل تم توقيعها من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، فتم التواصل مباشرة مع الطلبة عن طريق البريد الإلكتروني، والآن يتم توزيع الشهادات، وقبل توقيع الشهادات كانت إدارة الجامعة تمنح الطلبة شهادات تسمى بـ (المصدقة) في حال احتاجها الطالب سوف تمنح له مباشرة، مشيراً إلى أنه تم بعث تذكير آخر للطلبة حتى يتسلموا شهاداتهم، وهناك خدمة لتوصيل الشهادات إليهم، ونتيجة لظروف الجائحة تتكفل إدارة الجامعة بإيصال الشهادات إلى الطلبة.

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