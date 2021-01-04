جامعة الإمارات تعرف افتراضياً الطلبة المستجدين بالفصل الدراسي الثاني

المصدر: العين – داوود محمد

نظمت عمادة الحياة الطلابية في جامعة الإمارات، البرنامج التعريفي الافتراضي للطلبة المستجدين للفصل الدراسي الثاني، والذي يستمر خمسة أيام، ويتضمن جلسات تعريفية وورش عمل وندوات حول خطوات النجاح الأكاديمي والحياة الطلابية الأكاديمية في المجتمع الجامعي، وأكدت الدكتورة عائشة الظاهري، النائب المشارك لشؤون الطلبة بالإنابة، أن البرنامج تضمن فقرات تعريفية حول الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الجامعة عبر بوابتها الإلكترونية، بما فيها التطبيقات والبرامج التقنية المبتكرة والجديدة للتعلم عن بعد، وتطبيقات الدعم الفني اللازم لمختلف البرامج والتطبيقات المستخدمة في التواصل بين الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية وموظفي الجامعة في القطاعات الحيوية الأخرى، والموجودة على الموقع الرسمي للجامعة، ومختلف التطبيقات والبرامج التقنية المبتكرة والجديدة للتعلم عن بعد.

كما شمل البرنامج التعريفي للطلبة المستجدين للفصل الدراسي الثاني، مجموعة من الجلسات الحوارية مع المختصين في الجامعة حول الإرشاد الأكاديمي، وإعداد الخطة الدراسية، وبرنامج «تعرف على كليتك»، وكذلك برنامج تعريفي عن مراكز خدمات دعم وإسعاد الطلبة، وأنشطة الحياة الطلابية، بالإضافة إلى محاضرة حول التسجيل الإلكتروني للمساقات وأنشطة الحياة الطلابية.

ووجهت كلمة للطلبة باسم الرئيس الأعلى للجامعة ومدير الجامعة أكدت فيها حرص إدارة الجامعة على توفير كافة متطلبات سير التعليمية كونه المرحلة استثنائية، نؤكد على سلامة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلاسة دراستكم في الجامعة، حيث تم تخصيص برنامج إرشادي «رقمي» لتعريفكم بكافة القوانين والخدمات الجامعية.

وحثت الطلبة المستجدين للمشاركة في الأنشطة الجامعية والاستفادة من وجودهم في الجامعة لتطوير مهاراتهم وقدراتهم، والحرص على التعلم من نخبة من أعضاء الهيئة التدريسية، والذين صنّفتْ مجموعةٌ منهم ضمن أفضل علماء العالم وفق تصنيف جامعة ستانفورد العالمية.

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