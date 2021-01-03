جامعة الشارقة الثانية على مستوى الدولة في مجال تخصص الهندسة والتكنولوجيا

المصدر: الشارقة- البيان

تصدرت جامعة الشارقة المرتبة الثانية على مستوى الدولة في مجال تخصص الهندسة والتكنولوجيا، بعد أن جاء ترتيبها في المركز 479 عالمياً، وذلك طبقاً لأحدث النتائج، التي أعلنتها مؤسسة التايمز للتعليم العالي الدولية لعام 2021، والمتعلقة بتصنيف التايمز للموضوعات العلمية.

وقال الدكتور أحمد الشماع، عميد كلية الهندسة إن تصنيف الجامعة جاء وفقاً للإنتاج البحثي المتأتي من 296 مجموعة من موضوعات من أصل 482 مجموعة من مجموعات تصنيف التايمز، وبما مجموعه 796 موضوعاً متخصصاً من أصل 6200 موضوع محتمل من موضوعات تصنيف تايمز، كما أشار الشماع إلى قوة الكادر الأكاديمي في كلية الهندسة، حيث انضم مؤخراً عدداً كبيراً من أعضاء هيئة التدريس بالكلية إلى قائمة أفضل 2% من العلماء والباحثين، التي تحظى أبحاثهم العلمية بأعلى نسبة من الإشارات والاستشهادات المرجعية على المستوى العالمي للعام 2019، وفقاً لنتائج تصنيف جامعة ستانفورد الأمريكية.

دعم

في حين أكد الدكتور محمد معالج بقسم قسم الهندسة المدنية والبيئية في كلية الهندسة أن كلية الهندسة استفادت من دعم الجامعة الكبير للبحث العلمي من خلال معاهدها البحثية ومراكز ومختبرات البحوث، بالإضافة إلى التمويل المقدم للمجموعات البحثية والمشاريع البحثية وطلاب الدراسات العليا والجامعية والتعاون الدولي، لذلك أدى هذا الدعم إلى زيادة كبيرة في الأنشطة البحثية، التي تُرجمت إلى منشورات قيمة في مجلات مرموقة، كما يتضح من قاعدة بيانات Scopus، لزيادة تعزيز البحث العلمي في الهندسة والتكنولوجيا، بما في ذلك الأبحاث متعددة التخصصات.

تهنئة

من جهته هنأ محمود سامي، مساعد باحث بكلية الهندسة قسم هندسة كهربائية وإلكترونية، جامعة الشارقة على هذا الإنجاز، كما هنأ طلبة كلية الهندسة وخريجيها لما تحققه الكلية من تقدم في سمعتها العالمية، ما يعود بالنفع عليهم جميعاً أثناء وبعد التخرج، وأكد أن كلية الهندسة تدعم الطلبة في مجال البحث العلمي، وتعمل على دمج الطلبة في العملية البحثية مع أعضاء الهيئة التدريسية، ما يطور مهاراتهم البحثية التطبيقية والعملية، وبالتالي يؤهلهم لسوق العمل بعد التخرج.

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