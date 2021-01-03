مدارس الشارقة الخاصة تستعد للفصل الثاني بإجراءات مشددة

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

أكد مديرو مدارس خاصة في الشارقة جاهزية المدارس لاستقبال الطلبة مع بداية الفصل الدراسي الثاني 2020 ـ 2021 الذي سينطلق اليوم، من خلال إجراء فحوصات كورونا للهيئتين التعليمية والإدارية من الذين قضوا إجازاتهم خارج الدولة، إضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية المشددة للحيلولة دون انتشار الفيروس، لافتين إلى أنه لا تغييرات فيما يتعلق بالدراسة (الهجين) سواء أكانت مباشرة أم عن بعد، فذات الاشتراطات التي طبقت في الفصل الدراسي الأول سوف تطبق في الثاني.

وأفادت شهرزاد عزت مدير مدرسة الاستقلال الخاصة بالشارقة بأن إدارة المدرسة اتخذت كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية من توفير المعقمات والمواد المطهرة داخل الصفوف الدراسية والممرات والساحات للحيلولة دون تفشي كورونا، كما باشرت في إجراء الفحوصات بالنسبة للهيئتين الإدارية والتعليمية من الذين قضوا إجازاتهم خارج الدولة، مبينة أنه سوف يتم تطبيق نظام التعليم (الهجين) كما كان في الفصل الدراسي الأول، حيث هناك 360 طالبة يدرسن مباشر من عدد الطالبات والذي يبلغ 900.

إجراءات

وأكد إبراهيم بركة مدير مدارس الشعلة الخاصة بالشارقة أن إدارات المدارس اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لاستقبال الطلبة بداية الفصل الدراسي الثاني من حيث توفير المعقمات والكاميرات الحرارية والالتزام بإجراءات التباعد حتى نتجنب حدوث إصابات وسط صفوف الطلبة والهيئات التعليمية والإدارية.

جاهزية

وقالت رولا نسب مدير مدرسة النور الدولية بالشارقة: إن إدارة المدرسة جاهزة منذ بداية العام 2020، فتم تشكيل لجان وفريق عمل لضمان تنفيذ الإجراءات لعودة الطلبة وانتظام الدوام وفق البروتوكول الصحي الذي عممت من خلاله هيئة الشارقة للتعليم لكافة المدارس بضرورة اتباعه.

هجين

وأكد أمين النظامي مدير مدرسة فيكتوريا الانجليزية أنه سوف يتم اتباع ذات النظام في الفصل الدراسي الأول، حيث يدرس الطلبة بنظام الهجين، فتم إرسال استبيان لأولياء الأمور لمعرفة النظام الذي سوف يتبعونه للتدريس بالنسبة لأبنائهم، مبيناً أن هناك فئة من أولياء الأمور اختارت التعلم عن بعد، منهم 400 طالب وطالبة و600 طالب اختاروا نظام التعلم المباشر.

116 مدرسة

وذكر علي الحوسني مدير هيئة الشارقة للتعليم الخاص أن كافة مدارس الشارقة الخاصة والبالغ عددها 116 مدرسة خاصة لاستقبال الطلبة في الفصل الدراسي الثاني، وتبين ذلك من خلال الزيارات الميدانية للهيئة للمدارس للتأكد من مدى جاهزيتها وتطبيقها للدليل الإرشادي الشامل الذي عممته على إدارات المدارس لإعادة فتح المدارس الخاصة في الإمارة للعام الدراسي 2020 ـ 2021 متضمناً السياسات والبروتوكولات والإجراءات الاحترازية التي يجب أن تتبعها المدارس الخاصة من أجل توفير بيئة تعليمية آمنة وصحية، حيث تركز الوثيقة على وصف إجراءات الصحة والسلامة التي أوصت بها الجهات المعنية في الدولة وذلك كله حتى يطمئن أولياء الأمور بأن هناك إجراءات احترازية تعمل عليها الهيئة.

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