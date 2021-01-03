«أولياء أمور الوسطى» يؤكد تكاتف الجهود

المصدر: الشارقة - البيان

أكد مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات بالمنطقة الوسطى التابع لمجلس الشارقة للتعليم بحكومة الشارقة أهمية تكاتف الجهود لاستئناف العام الدراسي فصله الثاني واستقبال الطلبة للدراسة سواء في الفصول المدرسية أو عبر نظام التعلم عن بعد.

وأشار راشد عبدالله المحيان رئيس مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات بالمنطقة الوسطى إلى مستوى الجهود المبذولة من كافة المعنيين بالدولة لتأمين سبل استقرار المسيرة التعليمية وتجاوزها لتداعيات فيروس كورونا بهدف الحفاظ على سلامة وصحة الطلبة مؤكداً أهمية تنسيق التعاون المشترك بين شركاء العملية التعليمية بما ينعكس على خدمة الطلبة وتعزيز جهود الميدان التربوي وتنفيذ الخطط التشغيلية المعتمدة.

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