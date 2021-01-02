«نهلة وناهل» منصة إثرائية لتعليم اللغة العربية

المصدر: دبي ـ رحاب حلاوة

وفرت وزارة التربية والتعليم منصة «نهلة وناهل» الإثرائية لتعليم اللغة العربية بشكل تشويقي وتحفيزي، حيث تضم مقاطع فيديو مصورة لسرد القصص، وتعزز المنافسة على التفوق في قراءة القصص وفهمها، من خلال الأنشطة المرفقة مع القصة عبر الأسئلة أو ترتيب الصور، خاصة للأطفال الصغار، وتستهدف المنصة الصفوف من رياض الأطفال حتى الثامن، وتساعد المعلمين على تدريس منهاج اللغة العربية.

وحرص المعلمون على ربط المنصة بالمنهاج، ومنح الطلبة واجبات أسبوعية منها مثل قراءة قصة تكون لها علاقة بالدرس، مما يزيدهم فهماً ويثري معلوماتهم ويجعلهم في تشوق لمعرفة المزيد.

وجاءت منصة «نهلة وناهل» نتيجة للتحول الرقمي السريع الذي يشهده قطاع التعليم، الذي من شأنه أن يساهم في إعداد الطلاب بشكل أفضل للثورة الصناعية الرابعة.

وتضمن منصة تعلم العربية «نهلة وناهل» استمرار انخراط الطلبة في تحصيل الدروس، من خلال نظام قراءة مقسم لمستويات وفق: الصف الدراسي، والمرحلة العمرية، والفروق الفردية، مع مراعاة قواعد النحو، ويحرص المختصون على تأليف كل كتاب وتحريره، وتصميمه، وتسجيله بعناية مع مؤثرات صوتية عالية الجودة، ووضع اختبار لقياس مستوى فهم القراءة.

وتعتبر منصة قراءة إلكترونية تثري المناهج الدراسية وتدعم التعلم الهجين، وتضم عدة خصائص مميزة، ويخوض الأطفال فيها تجربة وصول غير محدودة لمجموعة كبيرة من: الكتب العربية، والتسجيلات الصوتية، ومقاطع الفيديو، والألعاب التعليمية، والمسابقات، وأثناء قراءتهم واستيعابهم وتعلمهم اللغة العربية يستطيعون متابعة التطور الذاتي، وإضافة الملاحظات، وتعزيز مهارات التفكير والتواصل.

وتمتلك المنصة نتائج مثبتة في تنمية مهارات القراءة باللغة العربية للطفل من خلال إثراء المحصول اللغوي وتحسين النطق، كما أنها مجهزة بآليات فعالة لضمان التشجيع والتحفيز بين الأطفال، وتثري المفردات وترفع كفاءة الذاكرة وتقلل الإجهاد، وتعمل على تعزيز التفكير النقدي.

وتم إعداد منهج التعلم الإلكتروني لدى منصة نهلة وناهل من قبل معلمين ومطورين متخصصين في اللغة العربية، وتعتبر منصة تفاعلية صُممت علمياً لتعزيز القراءة والمعرفة والمهارات المعرفية للأطفال، ويستطيع المعلمون من خلالها إنشاء تقييمات وواجبات ومسابقات عبر الإنترنت للطلاب ويمكنهم عبر الإنترنت: إدارة الفصل الدراسي، وتخطيط الدروس، وقياس تقدُّم كل فرد، وإنشاء تقارير تفصيلية عن مستوى الطلاب وفقاً للبيانات والتحليلات الدقيقة.

مميزات

وتتميز المنصة بعدة مميزات منها أنها تضم عدداً كبيراً ومتنوعاً من الأنشطة والتمارين، صممت خصيصاً لكل قصة وكتاب من قبل مجموعة من المعلمين، وتحتوي على ألعاب تعليمية متنوعة يمكن للطفل الوصول إليها فقط عند الانتهاء من القراءة، لإضافة عنصر التحفيز لدى الطفل، كما تضم مجموعة متنوعة من التقارير والرسوم البيانية المفصلة، وتساعد المعلم على متابعة وقياس درجة الاستيعاب والفهم لدى كل طالب، وتشمل تطبيقاً تفاعلياً يضم مئات القصص والكتب باللغة العربية، وتمكن الطفل من التمتع بالاستماع لنص القصة كاملة، مدعومة بالمؤثرات الصوتية، مع وجود خاصية التظليل للكلمات المقروءة له (كلمة بكلمة) مع إمكانية إعادة الاستماع لكل كلمة على حدة، ويمكن للطفل إضافة ملاحظاته على كل قصة وحفظ الكلمات الجديدة في حسابه الخاص، وإما عبر كتابتها وإما تسجيلها بشكل صوتي، ويستطيع المعلم أن يراجع ما كتبه أو سجله الطالب لاحقاً عبر حساب المعلم.

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