جامعة عجمان تحصل على الاعتماد البرامجي AQAS

المصدر: عجمان - البيان

حصلت جامعة عجمان على اعتماد دولي جديد يُضاف إلى رصيد إنجازاتها، حيث حصل برنامج بكالوريوس الآداب في الإعلام بتخصّصاته الـ 3 «الإذاعة والتلفزيون، العلاقات العامّة والإعلان، والتصميم الجرافيكي» على الاعتماد الأكاديمي من المؤسسة الألمانيّة للاعتماد البرامجي AQAS، بعد تقييم متكامل ودقيق. وبذلك، تصبح جامعة عجمان ضمن 6600 مؤسسة تعليم عالٍ مرموقة في العالم تحصل على هذا الاعتماد المميّز.

ومن الجدير بالذكر أنّ AQAS هي منظمة غير ربحية تعمل على اعتماد مؤسسات التعليم العالي في ألمانيا، ومدرجة في السجل الأوروبي للتعليم العالي. كما أنّها عضو معتمد في رابطة الجامعات الأوروبية، والاتحاد الأوروبي للاعتماد، والشبكة الأوروبية لضمان الجودة، والشبكة الدولية لوكالات ضمان الجودة في التعليم العالي.

وأجريت عملية التقييم ضمن معايير صارمة، غير أنّ الجهود المبذولة من قِبل أعضاء الهيئة التدريسية والموظفين في كلّية الإعلام والجامعة ساهمت في تحقيق أعلى معايير الجودة في برامجها الأكاديمية للحصول على هذا الاعتماد.

إعجاب

وعبّر رئيس الفريق الزائر من مؤسسة AQAS عن إعجابه بتميز الجامعة قائلاً: كان التعاون مع جامعة عجمان إيجابيًا ليس فقط من خلال إبراز مهنية عالية بل أيضًا عبر خلق تجربة ممتعة للغاية.

جهود

ولفت الدكتور كريم الصغير، مدير الجامعة إلى أنّ الفضل في تحقيق هذا الإنجاز يعود إلى الجهود المخلصة المبذولة من قبل أعضاء هيئة التدريس والموظفين الذين سعوا إلى تطبيق أعلى معايير التميز المهني والأكاديمي.

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