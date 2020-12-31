جامعة عجمان تحصد جائزة عالمية للابتكار

المصدر: (عجمان - عصام الدين عوض)

فاز كل من المهندس وسام شهيب، عضو الهيئة التعليمية بكلية الهندسة، والمهندس علي محمد رضا، خرّيج جامعة عجمان، بالجائزة الفضية للذكاء الاصطناعي في حفل توزيع جوائز QS لإعادة تخيّل التعليم للعام 2020 ويرتكز مشروعهما المبتكر على تقنية الواقع المعزز لضعاف السمع بهدف تسهيل تعلمهم وتفاعلهم مع الأفراد الآخرين والبيئة المحيطة.

وتم ترشيح مشروعهما EchoV من بين أكثر من 1500 مشروع من جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى 119 مشروعاً آخر تندرج ضمن 13 فئة، وحاز على الجائزة الفضية في فئة الذكاء الاصطناعي بعد اختياره واحداً من أفضل 10 مشاريع قائمة على الذكاء الاصطناعي.

ورأى مشروع EchoV النور نتيجة لافتقار المؤسسات التعليمية إلى التقنيات المساعدة لضعاف السمع التي يمكن أن تساعد على تعلمهم، لذلك أنشآ برنامجاً للنظارات يعتمد على تقنية الواقع المعزز ويحتوي على أربع ميزات رئيسية تهدف إلى تعزيز التعلم والتفاعل لضعاف السمع وذلك من خلال تحويل الكلام من محادثات متزامنة متعددة إلى نص سهل القراءة وإظهار العواطف في الكلام عبر استخدام الرموز التعبيرية لنقل مزاج المتحدّث. وتكمن أهمية الأدوات المساعدة في الصف في تسهيل تدوين الملاحظات أثناء المحاضرات وإجراء الامتحانات.

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