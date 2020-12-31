استمرار التعليم الهجين لـ12 ألفاً من طلبة جامعة الإمارات مطلع الفصل الدراسي الثاني

المصدر: العين ـ داوود محمد

أنهت جامعة الإمارات العربية المتحدة الاستعدادات لبدء الفصل الدراسي الثاني بنظام التعليم الهجين، حيث سيلتحق يوم 3 يناير 2021، عدد 12301 طالب وطالبة من كافة التخصصات الأكاديمية للدراسة، منهم 1345 في برامج الدراسات العليا، كما تم وضع خطة للعودة للحرم الجامعي يوم 16 يناير لتشمل 5 آلاف طالب وطالبة من طلبة الكليات العلمية وفق خطط احترازية شاملة حرصاً على سلامة الطلبة وضماناً لاستمرارية تحصيلهم العلمي.

وقالت الدكتورة عائشة سالم الظاهري النائب المشارك لشؤون الطلبة إن جامعة الإمارات وضعت خطة متكاملة لاستقبال الطلبة سواء افتراضياً أو داخل الحرم الجامعي، وفق آليات تحقق الأهداف الأكاديمية وتضمن استمرار العملية التعليمية بأفضل المعايير، مشيرة إلى أنه تم تجهيز كافة المرافق الجامعية من سكنات ومختبرات، بالإضافة إلى تعقيم وسائل النقل المخصصة للطلبة، وإجراء اختبارات الكشف عن مرض كوفيد 19 لسائقي الحافلات، حيث تشمل الخطة الطلبة الدوليين وطلبة الدراسات العليا وطلبة الطب المقيمين في السكن الجامعي وطلبة الكليات العلمية، كما تم تشكيل فريق للاستجابة السريعة والذي يتكوّن من ممثلين عن قسم الصحة والسلامة والخدمات الصحية وشؤون الطلبة.

ترتيبات

وأوضحت الدكتورة نعيمة الدرمكي عميد الحياة الطلابية أنه تم اتخاذ الترتيبات اللازمة لاستقبال الطلبة وفق برنامج افتراضي تم إعداده لمساعدة الطلبة للانتقال للحياة الجامعية، حيث تبنت إدارة الجامعة خلال البرنامج ثلاثة معايير أساسية هي: المشاركة والتمكيّن والاستكشاف، وذلك من خلال الإجابة عن كافة استفسارات الطلبة وتوفير احتياجاتهم الأكاديمية.

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