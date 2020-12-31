«الشارقة للتعليم الخاص» تقف على جاهزية المدارس للفصل الثاني

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

أكد علي الحوسني مدير هيئة الشارقة للتعليم الخاص، أن الهيئة أكملت كافة استعداداتها للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الجاري، وذلك من خلال الزيارات للمدارس للوقوف على مدى جاهزيتها لاستقبال الطلبة، لافتاً إلى أنه لا تغييرات فيما يتعلق بالدراسة (الهجين)، فذات الاشتراطات التي طبقت في الفصل الدراسي الأول سوف تطبق في الثاني، كما أن الهيئة وزعت على إدارات المدارس الخاصة بالشارقة تعميماً بشأن العودة للدراسة بداية الفصل الدراسي الثاني يفيد بأنه لا يوجد تحديث على الإجراءات الاحترازية للعودة للمدارس مع بداية الفصل الثاني للعام الدراسي 2020 – 2021، ولا يشترط إجراء فحص (كوفيد 19) للطلبة والكادر بداية الفصل الدراسي الثاني، إضافة إلى ضرورة الالتزام بالفحوصات الدورية ونتائج اختبار سلبي للعائدين من السفر.

وقال الحوسني: «أشار التعميم إلى ضرورة أخذ تعهد من أولياء الأمور، كما ورد في الدليل الإرشادي لإعادة فتح المدارس الخاصة في الشارقة بعدم إحضار أبنائهم إلى المدرسة في حال إصابتهم المؤكدة أو وجود أعراض مرضية لديهم أو إذا كانوا مخالطين لمصابين بـ(كوفيد 19) حتى وإن لم تظهر أعراض الإصابة عليهم إلا بعد إتمام فترة الحجر الصحي»، مبيناً أن عدد الطلبة الدراسين بالمدارس الخاصة في الشارقة يبلغ 179 ألفاً و211 طالباً وطالبة يدرسون منهم 29 ألفاً و656 يتبعون المنهج الوزاري.

تنبيه

وأضاف، «أنه تم التنبيه على إدارات المدارس بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي أشار إليها الدليل الذي تم تعميمه سابقاً على كافة المدارس، وأبرز ما جاء فيه خيار مواصلة التعليم عن بعد بنسبة 100 % في العام الدراسي 2020 يرجع لأولياء الأمور الراغبين بذلك، ورغم أن خيار التعليم وجهاً لوجه يبقى هو النموذج التعليمي المفضل لدى الغالبية، إلا أننا نتفهم تماماً اختلاف وجهات النظر بين أولياء الأمور، وبالأخص في المراحل الأولى من إعادة فتح المدارس»، مشيراً إلى أن المدارس الخاصة في الإمارة آمنة، وأن الإجراءات الوقائية التي تم تطبيقها بالمدارس الخاصة في الإمارة للحيلولة دون انتشار كورونا أضحت نموذجاً يحتذى به، لأن الدراسة في الفصل الدراسي الأول كانت بالتدرج، الأمر الذي خلق بيئة آمنة للطلبة والهيئتين التدريسية والإدارية، كما أن الفصل الدراسي الثاني سوف يبدأ الأحد المقبل، وأنه لا تغيير فيما يتعلق بطرق الدراسة، فهي ذات الإجراءات التي تم تطبيقها في الفصل الدراسي الأول.

إيجابية

وثمّن الحوسني جدية إدارات المدارس الخاصة في الشارقة وفرق عملها والمرونة والتجاوب وروح الإيجابية التي تحلت بها، وتواصلها مع الهيئة من خلال تقديم خططها الدراسية، منوهاً بأن الهيئة مستمرة في تقديم دعمها المعتاد لكافة المدارس، نظراً إلى الدور الحيوي الذي تقوم به في خدمة التعليم، كما أن الاستعداد للقادم يأتي في إطار اتخاذ القرار المناسب استناداً للوضع الصحي والإجراءات الاحترازية، ومدى انحسار المرض من عدمه، لافتاً إلى أن توجه الهيئة سيكون متناغماً مع توجهات الدولة.

وأكدت الدكتورة محدثة الهاشمي رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص، أن التجربة التي قدمتها الشارقة في توفير بيئة تعليمية مواتية في ذروة الجائحة، باتت نموذجاً يحتذى به، لاسيما أنها تخطت حواجز الخوف والتحديات، وعززت من قدراتها على المواصلة، باعتبار التعليم حقاً لا يمكن المساومة عليه، ما يدعو إلى مزيد من الجهد والعمل والمثابرة في تحويل الجائحة إلى فرص تستدعي استشراف الحلول.

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