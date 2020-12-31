اعتماد «التعليم عن بعد» وقائياً في أبوظبي لمدة أسبوعين

المصدر: أبوظبي- البيان

اعتمدت أمس لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي، بالتعاون مع دائرة التعليم والمعرفة، نظام «التعليم عن بعد» في كافة مدارس الإمارة، بما فيها المدارس الخاصة ومدارس الشراكات التعليمية، لأول أسبوعين من الفصل الدراسي القادم الذي سيبدأ في 3 يناير 2021، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية المتبعة حرصاً على صحة وسلامة المجتمع المدرسي.

متطلبات

ونوهت اللجنة بأنه على جميع الطلبة والمعلمين والعاملين في المدارس القادمين من خارج الدولة، عبر أي من مطاراتها أو مداخلها، الالتزام بمتطلبات الحجر الصحي كافةً ووفقاً للإجراءات المعلن عنها.

وأكدت اللجنة أهمية التزام أولياء الأمور والطلبة والطاقم التدريسي وطاقم العمل في المدارس على اتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على صحتهم وصحة المجتمع.

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