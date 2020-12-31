أكاديمي ضمن أفضل 100 شخصية في استكشاف الفضاء

المصدر: (الشارقة - البيان)

اختير الدكتور نضال قسوم، أستاذ الفيزياء وعلوم الفضاء في الجامعة الأمريكية في الشارقة، واحداً من أفضل 100 شخصية مؤثرة في مجال استكشاف الفضاء ، وفقاً للناشر الرقمي الدولي «ريتش توبيا» وتضم هذه اللائحة عدداً من الشخصيات العالمية المؤثرة مثل إيلون ماسك وباز ألدرين ومايكل كولينز وغيرهم من رواد الفضاء وعلماء الفيزياء الفلكية البارزين في مجال استكشاف الفضاء، والذين كانوا سباقين بشكل خاص من خلال قيادة الفكر على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال الدكتور قسوم: «إن اختياري لأكون واحداً من أفضل 100 قائد مؤثر في العالم في مجال استكشاف الفضاء أمر يدعو للتواضع وفيه الكثير من الإطراء، وهو تشجيع كبير للعلماء العرب الشباب والطلبة الذين يدخلون الآن مجال الفضاء، ويرسل هذا التصنيف رسالة مفادها أنه يمكن أن نحقق النجاح والإنجازات، وأن يتم الاعتراف بها عالمياً وخارج حدودنا طالما نحن نعمل بجد ونضع أهدافاً طموحة».

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