تعاون بين «التقنية» و«الاتحادية للجمارك» لتوفير كفاءات مؤهلة

المصدر: أبوظبي - وام

وقعت كليات التقنية العليا، والهيئة الاتحادية للجمارك، اتفاقية تعاون تهدف إلى العمل معاً في مجال تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية، والتعاون في مجالات البحث العلمي بما يدعم توفير الكفاءات المؤهلة لتلبية الاحتياجات الوظيفية في قطاع الجمارك، ويساهم في رفع مستوى الكفاءات في هذا القطاع، بالإضافة إلى التعاون على مستوى الأبحاث المشتركة والابتكار. وقع الاتفاقية الدكتور عبد اللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا، وأحمد عبد الله بن لاحج الفلاسي المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك، بحضور مسؤولين من الطرفين.

وتتمحور اتفاقية التعاون حول تأهيل الكوادر الوطنية والعمل المشترك على مستوى تشجيع البحوث التطبيقية وريادة الأعمال، حيث سيتم من خلالها العمل على استقطاب الخريجين للوظائف وفق التخصصات التي تحتاجها الهيئة الاتحادية للجمارك والتعاون في تصميم برامج أكاديمية ومهنية وتقنية في التخصصات والمجالات التي تتعلق بقطاع الجمارك، بهدف تأهيل كفاءات مواطنة تلبي حاجة هذا القطاع.

تأهيل

وسيتم التعاون بين الهيئة وكليات التقنية في التأهيل الأكاديمي والتدريب المهني في التخصصات الجمركية المتعددة وتخصصات الاقتصاد والتجارة والإدارة والإحصاء.

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