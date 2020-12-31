فتح باب التسجيل لطلبة «التكنولوجيا التطبيقية» للصفين التاسع والعاشر

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن فتح باب التسجيل في ثانويات التكنولوجيا التطبيقية التابع لمركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني للعام الدراسي 2021/‏‏‏‏2022 لطلبة الصفين التاسع والعاشر، وذلك عبر الموقع الإلكتروني www.iat.ac.ae.

وأوضح عيسى عبد الله المرزوقي مدير ثانويات التكنولوجيا التطبيقية بالإنابة، أن ثانويات التكنولوجيا التطبيقية تستقبل الطلبة المواطنين للدراسة في 18 فرعاً على مستوى الدولة، للصفوف من السادس وحتى الثاني عشر، وهي تفتح تدريجياً لاستقبال الصفوف، حيث تقدم 2433 طالباً للالتحاق للعام الدراسي الجاري.

وأوضح أن المعهد يعمل في إطار الاستراتيجية الشاملة والمتقدمة في مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، الذي يقود منظومة التعليم المتخصص في الدولة.

وأشار إلى أن المناهج المتطورة المطبقة في المعهد تركز على اللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم وتتكامل مع مواد تكنولوجية إضافية وفق أحدث الوسائل التعليمية ذات المعايير العالمية بما يضمن تخريج كفاءات وطنية في 12 تخصصاً هندسياً وصحياً وتكنولوجياً، منها الهندسة التطبيقية في الكهرباء وفي الميكانيكا وهندسة علوم الحاسوب، والعلوم الهندسية العامة، وبرنامج العلوم المتقدمة وصيانة الطائرات.

وذكر أن المناهج تركز على الجانب العملي والتطبيقي، وتضم ثانويات التكنولوجيات التطبيقية 335 مختبراً علمياً مزوداً بأحدث الأدوات المخبرية، والأدوات اللازمة لتدريس العلوم التطبيقية وعلوم الحاسوب والعلوم الصحية والهندسة.

وحددت ثانويات التكنولوجيا التطبيقية شروط التسجيل، ومنها أن يكون الطالب من مواطني دولة الإمارات (ذكراً كان أم أنثى).وعلى الطالب اجتياز الصف الخامس للمتقدمين للصف السادس ويسري على باقي الصفوف، واجتياز الفحص الطبي، وتعبئة طلب الالتحاق على الإنترنت، والالتزام بأنظمة الثانويات وآدابها وتعليماتها لضمان بيئة علمية آمنة ومنتجة، وعلى الطالب الذي يُبلغ بالقبول تقديم الوثائق التالية: تقديم شهادة الصف مصدقة من وزارة التربية والتعليم وشهادة اللياقة الصحية، و4 صور شخصية حديثة وملونة كصورة جواز السفر.

ضوابط

على الطلبة الراغبين بالالتحاق بثانوية التكنولوجيا التطبيقية التقدم لاختبارات القبول حسب المواعيد المحددة من قبل إدارة المدرسة، والتي يتم إرسالها عبر البريد الإلكتروني وسيكون اختبار القبول بمادتي اللغة الإنجليزية والرياضيات للطلبة المتقدمين للصفوف من السادس وحتى التاسع علماً بأنه يمنع استخدام الآلة الحاسبة، وسيكون اختبار القبول بمواد اللغة الإنجليزية والرياضيات والفيزياء للطلبة المتقدمين للصف العاشر.

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