"التربية" تتيح تحسين الدرجات لكافة الطلبة في جميع المواد والصفوف

المصدر: دبي ــ رحاب حلاوة

أتاحت وزارة التربية والتعليم اختبار تحسين الدرجة لجميع الطلبة في جميع المواد والصفوف والمسارات، حسب رغبة كل طالب، وسيتم احتساب الدرجة الأعلى للطالب.

ودعت الوزارة في تعميم أصدرته، أخيراً، ووزعته على المدارس، إلى استخدام المنصات التعليمية المتوفرة على بوابة التعلم الذكي (LMS) من قبل الطلبة، وتنفيذ الاختبار التعويضي في جميع مواد المجموعة A لفئات الطلبة (الغائبين عن الامتحان الأساسي، الذين واجهوا مشكلات تقنية أثناء تطبيق الامتحان الأساسي).

وذكر التعميم أن الاختبارات التعويضية سوف تنفذ للصف الثاني عشر في المدرسة اعتباراً من تاريخ 10 يناير المقبل، وفق جدول سوف يتم الإعلان عنه لاحقاً، مطالبة جميع إدارات المدارس اتخاذ إجراءات عدة، هي مراجعة درجات الطلبة واعتماد الدرجات غير المعتمدة، ومراجعة درجات امتحانات نهاية الفصل غير المرصودة والتأكد من حالة الطالب من حيث حضوره لامتحان نهاية الفصل من عدمه، حيث ستظهر للطالب في تقرير الدرجات علامة (**) في حال عدم اكتمال اعتماد درجات أي مادة أو عدم رصدها، وسيطلب منه مراجعة المدرسة للتأكد من أسباب ظهور هذه العلامة.

وذكرت الوزارة أنه سيتم إعادة فتح تقارير الدرجات للطلبة اعتباراً من يوم الأحد الموافق الثالث من يناير المقبل.

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