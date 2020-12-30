16 يناير العودة للحرم الجامعي بجامعة الامارات للكليات العملية

المصدر: العين – داوود محمد:



أنهت جامعة الإمارات الاستعدادات لبدء الفصل الدراسي الثاني بنظام التعليم الهجين، حيث سيلتحق يوم 3 يناير2021، عدد 12.301 طالباً وطالبةً من كافة التخصصات الأكاديمية للدراسة، منهم 1.345 في برامج الدراسات العليا، كما تم وضع خطة للعودة للحرم الجامعي يوم 16 يناير لتشمل 5آلاف طالب وطالبة من طلبة الكليات العلمية وفق خطط احترازية شاملة حرصاً على سلامة الطلبة وضماناً لاستمرارية تحصيلهم العلمي.

واكدت الأستاذة الدكتورة عائشة سالم الظاهري، النائب المشارك لشؤون الطلبة،أن إدارة الجامعة وضعت خطة متكاملة لاستقبال الطلبة سواء افتراضياً أو داخل الحرم الجامعي، وفق آليات تحقق الأهداف الأكاديمية وتضمن استمرار العملية التعليمية بأفضل المعايير، وأشارت إلى أنه تم تجهيز كافة المرافق الجامعية من سكنات ومختبرات بالإضافة الى تعقيم وسائل النقل المخصصة للطلبة، وإجراء اختبارات الكشف عن مرض كوفيد 19 لسائقين الحافلات، حيث تشمل الخطة الطلبة الدوليين وطلبة الدراسات العليا وطلبة الطب المقيمين في السكن الجامعي وطلبة الكليات العلمية، كما تم تشكيل فريق للاستجابة السريعة والذي يتكوّن من ممثلين عن قسم الصحة والسلامة والخدمات الصحية وشؤون الطلبة.

من جانبها أوضحت الدكتورة نعيمة الدرمكي ،عميد الحياة الطلابية- أنه تم اتخاذ الترتيبات اللازمة لاستقبال الطلبة وفق برنامج افتراضي تم إعداده لمساعدة الطلبة للانتقال للحياة الجامعية. حيث تبنت إدارة الجامعة خلال البرنامج ثلاثة معايير أساسية هي: المشاركة والتمكيّن والاستكشاف، وذلك من خلال الإجابة على كافة استفسارات الطلبة وتوفير احتياجاتهم الأكاديمية، وقالت: "في إطار التمكين نسعى إلى أن يشعر الطالب أنه فرد من أفراد أسرة الجامعة، أما بالنسبة للاستكشاف فنود من الطالب ألا يعتمد على المعلومات في البرنامج المطروح فقط، بل يتبنى الاستكشاف بنفسه باعتبارها مسؤولية مشتركة."

وضمن الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الجامعة، التزام الطلبة اللذين سجلوا في مساقات تطرح وجهاً لوجه في الحرم الجامعي بإظهار نتيجة سلبية للمسحة الأنفية لمدة لا تزيد عن شهر واحد سابق، حيث تتضمن خطة عودة الطلبة توفير أماكن للحجر الصحي في حالات الضرورة بمعايير ومواصفات خاصة ومنها توفير الرعاية الصحية وتوفير كافة الخدمات التي يحتاجها الطالب مثل إيصال الطعام واي مستلزمات أخرى مباشرة لغرفة الطالب في الحجر وذلك بهدف تعزيز سلامة الطلبة وضمان راحتهم.

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