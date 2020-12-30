أبوظبي تعتمد نظام الدراسة "عن بعد" في كافة المدارس

المصدر: البيان الإلكتروني

اعتمدت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي، بالتعاون مع دائرة التعليم والمعرفة، نظام الدراسة "عن بعد" في كافة مدارس الإمارة الذي سيبدأ في 3 يناير، وذلك حرصاً على صحة الطلبة والمدرسين وكافة العاملين.

ونوهت اللجنة بأنه على جميع الطلبة والمدرسين والعاملين في المدارس والقادمين من خارج الدولة، عبر أي من مطاراتها أو مداخلها، الالتزام بمتطلبات الحجر الصحي كافةً ووفقاً للإجراءات المعلن عنها والمعتمدة في الإمارة.

اعتمدت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي، بالتعاون مع دائرة التعليم والمعرفة، نظام الدراسة "عن بعد" في كافة مدارس الإمارة لأول أسبوعين من الفصل الدراسي الثاني الذي سيبدأ في 3 يناير، وذلك حرصاً على صحة الطلبة والمدرسين وكافة العاملين. pic.twitter.com/YEIv1MQ8HT — صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 30, 2020

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