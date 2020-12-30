جامعة الشارقة الأولى على مستوى الدولة في علوم الحاسوب

المصدر: (الشارقة - وام)

احتلت جامعة الشارقة المرتبة الأولى على مستوى الدولة في مجال علوم الحاسوب وعلاقتها بالتخصصات الأخرى بعد أن جاء ترتيبها في المراكز 401 - 500 عالمياً، وذلك طبقاً لأحدث النتائج التي أعلنتها مؤسسة التايمز للتعليم العالي الدولية، والمتعلقة بتصنيف التايمز للموضوعات العلمية 2021.

وقال الدكتور محمد عبيدات عميد كلية الحوسبة والمعلوماتية في جامعة الشارقة، إن الحصول على المرتبة الأولى في مجال علوم الحاسوب وعلاقتها بالتخصصات الأخرى، على مستوى الدولة حسب تصنيف التايمز المعروفة دولياً، يدل على كفاءة أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية ونوعية الخريجين بالجامعة وإمكانية توظيفهم، بجانب السمعة الدولية للبرامج، وكمية ونوعية الإنتاج البحث العلمي وتأثير الإنتاج العلمي وكمية الاقتباسات للأبحاث المنشورة لأعضاء الهيئة التدريسية في المجلات العالمية المحكمة.

وأضاف أن هذا التميز لا يمكن الوصول إليه من دون الدعم المتميز الذي تتلقاه الكلية من إدارة الجامعة متمثلة في صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة، والدكتور حميد مجول النعيمي، مدير الجامعة، ودعم أعضاء المجلس الاستشاري للكلية برئاسة الشيخ فاهم بن سلطان بن خالد القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية.

ويمثل هذا الإنجاز إشادة دولية وتفوق لجامعة الشارقة في توظيف واستخدام علوم الحاسوب والأنظمة المعلوماتية المختلفة في العــــديد من الموضوعات العلمية والبحثية التي تميزت بها الجامعة في تصنــــيف 2021 والتي تشمل الذكاء الاصطناعــــي وعلـــــم الروبوتات وهنــــدسة البرمجـــــيات.

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