جامعة الإمارات تنجز 31 دراسة بحثية تتعلق بـ«كوفيد 19»

المصدر: العين – داوود محمد

أنجزت جامعة الإمارات 31 دراسة بحثية تتعلق بجائحة «كوفيد 19» شارك فيها باحثون من أعضاء هيئة التدريس والطلبة من كافة كليات الجامعة ومراكزها العلمية.

مستهدفات

وأكدت الجامعة أن هذه الدراسات البحثية ساهمت بشكل كبير بالتعرف على ميكانيكية وفهم كوفيد 19، ويأتي ذلك ضمن دور الجامعة في تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية للدولة من خلال تأسيس شراكات قوية مع المؤسسات، والمنظمات والهيئات في القطاع الصحي محلياً وعالمياً لغايات البحث في مجالات تهم المجتمع، والمشاركة مع العلماء والباحثين والمجتمع لتقديم الحلول العلمية التي تساعد في اتخاذ القرارات الاستراتيجية المنوطة بالجهات المعنية.

وقال الدكتور أحمد علي مراد النائب المشارك للبحث العلمي أن أعضاء هيئة التدريس والباحثين قاموا بنشر 21 ورقة علمية عن كوفيد 19 في المجلات العلمية العالمية منذ بدء انتشار الجائحة ما يؤكد على جودة المخرجات البحثية وهذه الدراسات جرت من خلال التعاون الدولي مع عدد من الباحثين والعلماء في عدد من الجامعات المحلية والإقليمية والعالمية والمراكز البحثية المرموقة والمستشفيات المحلية والعالمية، وهيئة الصحة، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات.

موضوعات

وركزت الدراسات على عدد من الموضوعات البحثية مثل النمذجة الرياضية لكوفيد-19 في أبوظبي والذي تم بالتعاون مع دائرة الصحة بأبوظبي، واتخاذ القرار بشأن إدارة والتعامل مع حالات كوفيد-19 باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتطوير نموذج محاكاة انتشار الوباء، وتقييم الخطر العالمي لجائحة كورونا، وتحليل البيانات والنمذجة لجائحة كورونا في الإمارات، والدراسات الجينية والجينوم.

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