شرطة دبي تضبط سائقاً متهوراً يقود بسرعة 220 كم/الساعة (فيديو)

المصدر: البيان

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أعلنت شرطة دبي ضبط سائق واحتجاز سيارته بسبب القيادة بسرعة 220 كم/الساعة على شارع الشيخ محمد بن زايد.

وأوضحت، اليوم، عبر حسابه في «إكس»، أنه الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي ضبطت سائقاً، وحجزت سيارته بعد أن قادها بطيش، وتهور على شارع الشيخ محمد بن زايد، بسرعة تجاوزت 220 كم/الساعة، مُعرضاً سلامته وسلامة مُستخدمي الطريق للخطر، وأحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

ضبطت الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي سائقاً، وحجزت سيارته بعد أن قادها بطيش، وتهور على شارع الشيخ محمد بن زايد، بسرعة تجاوزت 220 كم/الساعة، مُعرضاً سلامته وسلامة مُستخدمي الطريق للخطر، وأحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.#السلامة_المرورية pic.twitter.com/EEMyCzkfbP — Dubai Policeشرطة دبي (@DubaiPoliceHQ) September 20, 2024

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