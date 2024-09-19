الحبس سنتين وغرامة 100 ألف درهم لمتهم جلب وحاز مؤثرين عقليين

المصدر: دبي - نورا الأمير:

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قضت محكمة جنايات دبي، بحبس شاب سنتين، وتغريمه مئة ألف درهم، ومصادرة المضبوطات، وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، عن تهمة جلب وحيازة مؤثرين عقليين في غير الأحوال المرخص بها قانوناً.

وأسندت النيابة العامة للمدان تهمة جلب وحيازة مؤثرين عقليين، عبارة عن «عقار طبي لمادة ترامادول» و«عقار طبي لمادة تابنتادول» في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، حيث أفاد المتهم بالتحقيقات، بأنه استلم المضبوطات التي كانت بحوزته من شخص في دولته، وجلبها لتسليمها لآخر، دون علمه أن بها مؤثرات عقلية، فيما شهدت مفتشة من جمارك دبي (إدارة عمليات المسافرين)، بتحقيقات النيابة العامة، أنه أثناء وجودها على رأس عملها كمفتش جمارك بمطار دبي الدولي، تم الاشتباه بأمتعة المتهم، حيث تم توجيهه إلى منطقة التفتيش، وتحويله على أجهزة كشف الأشعة، وطلب منه إجراء التفتيش اليدوي، وضع الحقيبة على طاولة التفيش، وبتفتيشها تم العثور على مواد غذائية، وبتفتيش العلبة، تم العثور على أقراص يشتبه بها، وعليه، تم تحويل المتهم إلى مكتب مكافحه المخدرات، لاتخاذ إجراءاتهم.

وتبين من تقرير المختبر الجنائي الخاص بالمتهم، أن الكمية التي يحوزها عبارة عن 291 قرص ترامادول، و300 قرص لمادة تابنتادول، والمدرجين في الجدول رقم 8 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021 وتعديلاته.

وأشارت «جنايات دبي» في حيثيات حكمها، أن الثابت لدى المحكمة، هو ضبط المؤثرين العقلين في حقيبة المتهم، التي كانت بحوزته، ولم يثبت ما ادعاه بأنه استلم مواد غذائية من آخر، دس فيها المؤثرين العقلين دون علمه، ووضعها في حقيبته، وهو ما استخلصت معه المحكمة علم المتهم بوجود المؤثر العقلي بحقيبته.

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