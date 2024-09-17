انتشال سيارة من قاع البحر بدبي ونجاة شابين كانا بداخلها

المصدر: دبي - البيان

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انتشل غواصو قسم الإنقاذ البحري في مركز شرطة الموانئ بدبي، سيارة صالون سقطت عن الرصيف البحري في منطقة الجداف ببر دبي، وذلك بعد أن تجاوزت الرصيف، وارتطمت بيخت متوقف في المكان، ثم انقلبت لتستقر في قاع البحر.

وأكد العقيد علي عبدالله القصيب النقبي نائب مدير مركز شرطة الموانئ، أن السيارة كان بداخلها شابان، وأنهما تمكّنا من النجاة والخروج منها، بعد استقرارها في قاع البحر، وذلك نتيجة تعرّض زجاجها الأمامي إلى الكسر، إثر اصطدامه بشكل مباشر مع اليخت.

وأوضح أن مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات، تلقى بلاغاً أول من أمس في الساعة الثانية و20 دقيقة، يُفيد بوقوع حادث اصطدام سيارة بيخت، وسقوطها داخل البحر، وأن هناك شخصين كانا بداخلها.

وأشار إلى أن دوريات الإنقاذ البحري مدعومة بدوريات الأمن البحري، ودورية من منطقة الاختصاص البحري، انتقلت بسرعة إلى المكان، ولحسن الحظ، تبين أن الشابين تمكّنا من الخروج منها، وتم التأكد من سلامتهما، والتحقق من عدم وجود آخرين داخل السيارة.

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