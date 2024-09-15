جمارك دبي تحبط 13 محاولة لتهريب 54 كيلوغراماً من الماريغوانا

المصدر: البيان

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أعلنت جمارك دبي عن إحباط 13 محاولة لتهريب مادة الماريغوانا إلى داخل الدولة قام بها مسافرون من دولة آسيوية.

وأوضحت، اليوم، عبر حسابها الرسمي في «إكس»، أن ضباط التفتيش في جمارك دبي تمكنوا من فك رموز الأسلوب الإجرامي، وإحباط 13 محاولة لتهريب مادة الماريغوانا والقادمة بصحبة مسافرين من الدولة الآسيوية نفسها على فترات زمنية متباعدة.

وذكرت أن عمليات التدقيق والتفتيش أظهرت تكديس المادة المخدرة داخل أكياس بلاستيكية مضغوطة ومفرغة من الهواء، لضمان عدم انتشار الرائحة وزيادة تماسكها، ما يساعد في تهريب كميات كبيرة، ثم إخفائها بطريقة فنية داخل علب كرتون وبلاستيك لمواد غذائية ذات ماركات شهيرة، بوزن 54 كيلوغراماً.

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