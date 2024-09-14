"شرطة دبي" تكشف ملابسات حادث لاعب كرة القدم السعودي فهد المولد

المصدر: البيان

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أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي أن لاعب كرة القدم السعودي فهد المولد تعرض لحادث خلال وجوده في إجازة قصيرة في دبي، عندما سقط من شرفة منزله بالدور الثاني حيث أظهرت التحقيقات الأولية، أن الحادث وقع أثناء وجوده في الشرفة.

وأضافت القيادة العامة لشرطة دبي أن الحالة الصحية للاعب فهد المولد تحت المراقبة حيث يرقد في العناية المركزة في إحدى مستشفيات دبي، حيث تتواصل جهود الفرق الطبية لتقديم الرعاية اللازمة له.

وفي إطار التزامها بالشفافية، تؤكد القيادة العامة لشرطة دبي أن التحقيقات مستمرة، وسيتم إبلاغ الجهات المختصة بنتائج هذه التحقيقات حال الانتهاء منها.

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