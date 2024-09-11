انتحل صفة قاضٍ واستولى على 3 ملايين و154 ألف درهم من سيدة

المصدر: دبي - نورا الأمير

ت + ت - الحجم الطبيعي

أدانت محكمة الجنايات في دبي شخصاً أفريقياً «41 سنة» بتهم التهديد، وانتحال صفة موظف عمومي، والاستيلاء على أموال الغير باستخدام الشبكة المعلوماتية، وقضت بسجنه خمس سنوات كما أمرت بتغريمه 3 ملايين ومئة وأربعة وخمسين ألف درهم قيمة المال المتحصل من الجريمة وإبعاده عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة، كما قضت بضبط ومصادرة الجهاز الإلكتروني المستخدم في الجريمة وبحذف المعلومات والبيانات الإلكترونية المتعلقة بالجريمة.

تحقيقات

وبينت تحقيقات النيابة العامة أن المدان هدد المجني عليها، بأن أرسل لها عبارات التهديد عبر تطبيق التواصل الاجتماعي (الواتساب) منتحلاً صفة قاضٍ وطلب منها إرسال مبالغ مالية إلى أحد الحسابات البنكية وإلا سيتم القبض عليها واتخاذ إجراءات قانونية ضدها، كما تمكن بالطريقة ذاتها من الاستيلاء لنفسه على مال منقول بقيمة إجمالية 3 ملايين و154731 درهماً والعائد للمجني عليها، وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية، حيث تعرف عليها في أحد مواقع التواصل الاجتماعي المختص بعرض طلبات الزواج واتخذ اسماً مزيفاً وصفة غير صحيحة، حيث ادعى أنه يحمل جنسية الدولة وأنه يعمل في إحدى الحقول البحرية ووعدها بالزواج منها، خلافاً للحقيقة، الأمر الذي كان من شأنه خداع المجني عليها وحملها على تسليم المبلغ المالي، كما انتحل صفة قاضٍ أثناء مراسلتهِ من رقم هاتفه إلى هاتف المجني عليها عبر تطبيق (الواتساب)، وذلك لتحقيق غرض غير مشروع والحصول لنفسه على أموالها، حيث طلب منها أن تقوم بتحويل مبالغ مالية إلى أحد الحسابات

البنكية، وتحقق مراده بسبب انتحاله للصفة المذكورة.

وحيث إن الجرائم التي وقعت من المتهم قد ارتبطت ببعضها البعض وارتكبت لغرض إجرامي واحد ما ترتب عليه اعتبارها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدها عملاً بالمادة 89 من قانون الجرائم والعقوبات الاتحادي وتعديلاته.

تفاصيل

وقالت المجني عليها في التحقيقات إنها تعرفت على المدان عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي المختص بعرض طلبات الزواج واتخذ اسماً مزيفاً وصفة غير صحيحة، حيث ادعى أنه يحمل جنسية الدولة وأنه يعمل في أحد الحقول البحرية ووعدها بالزواج منها، خلافاً للحقيقة، الأمر الذي كان من شأنه خداع المجني عليها وحملها على تسليم المبلغ المالي.

وذكرت إنه أوهمها بعمله قاضياً أثناء مراسلات بينهما على تطبيق «واتساب» وذلك لتحقيق غرض غير مشروع والحصول لنفسه

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز