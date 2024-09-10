"الداخلية" طبقت اليوم خصم النقاط المرورية 4 للسائقين الملتزمين بحملة "يوم بلا حوادث"

المصدر: أبوظبي – موفق محمد:

ت + ت - الحجم الطبيعي

طبقت وزارة الداخلية ممثلة في إدارات المرور على مستوى الدولة، صباح اليوم (الثلاثاء) إجراءات خصم النقاط المرورية الـ4 المرتبط بالحملة الوطنية التوعوية "يوم بلا حوادث" التي تم تنفيذها بتاريخ 26 أغسطس الماضي.

وتسلم المستفيدين في تمام الساعة الواحدة من منتصف الليل، رسائل نصية SMS على هواتفهم المتحركة، تثمن التزام المستفيدين من الحملة ومشاركتهم الفعالة في إنجاح جهود ومبادرات الحملة، والتي اثمرت عن مكافئتهم بخصم النقاط المرورية الـ 4.

وكانت وزارة الداخلية قد اشترطت على السائقين، ضمن مبادرة "يوم بلا حوادث" التي اطلقتها في أغسطس الماضي، للاستفادة من خصم أربع نقاط مرورية سوداء، التوقيع على تعهد خاص.

ودعت الوزارة مواطني ومقيمي الدولة للمشاركة في المبادرة من خلال الإقرار والتعهد بستة بنود هي: ترك مسافة آمنة بينك وبين المركبة التي أمامك، إعطاء المشاة الأولوية عند عبور الطريق، ربط حزام الأمان أثناء القيادة، الالتزام بالسرعة المحددة للطريق، عدم استخدام الهاتف أثناء القيادة، إعطاء أفضلية الطريق لمركبات الطوارئ والإسعاف والشرطة والمواكب الرسمية.

وبحسب الإجراءات الخاصة بالحملة فإنه تم إلغاء أربع نقاط سوداء المسجلة على رخصة القيادة على قائدي المركبات الملتزمين الذين لم يقوموا بارتكاب أي مخالفات بتاريخ 26 أغسطس الماضي.

ويأتي أطلاق وزارة الداخلية، الحملة الوطنية التوعوية "يوم بلا حوادث" تزامناً مع انطلاق العام الدراسي الجديد، مستهدفة من ذلك أن يكون أول يوم في العام الدراسي بلا حوادث مرورية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز