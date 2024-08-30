شرطة دبي تضبط 9 أشخاص يبيعون أسطوانات غاز غير مرخصة

المصدر: البيان

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ضبطت القيادة العامة لشرطة دبي 9 أشخاص يزاولون نشاطاً غير مرخص، ومخالفٍ للأوامر والقوانين، وهو بيع أسطوانات غاز غير مرخصة، الأمر الذي يشكل خطورة بالغة على السلامة العامة لأفراد المجتمع، كونها توزع وتخزن بطريقة غير آمنة، ولا تخضع للضوابط والاشتراطات المعتمدة، ما يعرضها للاشتعال أو الانفجار الذي قد يتسبب بأضرار مادية أو بشرية بالغة في أي لحظة.

وقال العميد حارب الشامسي، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي، إن عملية الضبط تأتي ضمن جهود شرطة دبي لضبط الباعة الجائلين الذين يزاولون أعمالاً مخالفة للقوانين واشتراطات السلامة العامة، ولضمان حماية المجتمع من أي سلوكيات أو ظواهر قد تتسبب بأي ضرر، ولتحقيق أعلى مستويات للسلامة العامة، ولضمان استدامة الأمن والأمان لأفراد المجتمع في إمارة دبي.

وأوضح العميد حارب الشامسي، إن الفرق الأمنية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، قامت بضبط مركبتين تُستخدم من قبل 9 أشخاص، يقومون ببيع أسطوانات غاز غير مرخصة، وبطريقة مخالفة للقوانين والاشتراطات، ويستخدمون مواقع تخزين غير معتمدة، وصادرت الفرق الأمنية 343 أسطوانة غير مرخصة.

السلامة العامة

وأشار العميد حارب الشامسي إلى أن أسطوانات الغاز هي من المواد التي تتطلب معايير واشتراطات معينة في النقل والتخزين وطريقة الاستخدام، كونها من المواد الخطرة القابلة للاشتعال، لذا فإن التعامل مع مثل هؤلاء الباعة يشكل خطراً على السلامة العامة للأفراد والمجتمع.

ودعا العميد حارب الشامسي أفراد المجتمع إلى شراء الأسطوانات من الجهات المرخصة والمعتمدة فقط، والابتعاد عن الشراء من الباعة غير المرخصين، والذين يروجون لأسطوانات غير مطابقة للمعايير والمواصفات، الأمر الذي قد يشكل خطرا على سلامة أفردا المجتمع، مشدداً على أهمية الوعي بمدى خطورة التعامل مع الأشخاص الذين يزاولون عملاً غير مرخص.

وأكد العميد الشامسي أن شرطة دبي مستمرة في ضبط المخالفين للقوانين، وتنفيذ حملات مدروسة ومتواصلة وعلى مدار الساعة في كافة المناطق، بهدف حماية المجتمع من التصرفات والسلوكيات والظواهر التي يقوم بها المخالفون، مناشداً أفراد المجتمع بإبلاغ السلطات المختصة فوراً عند رؤيتهم لمثل هؤلاء الباعة الذين يروجون لأسطوانات غير مطابقة للمعايير والمواصفات.

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