جناح جو شرطة رأس الخيمة ينقذ مواطناً في منطقة جبلية

المصدر: رأس الخيمة - البيان

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نجح قسم جناح الجو بشرطة رأس الخيمة في إنقاذ مواطن تعرض لوعكة صحية أثناء وجوده في منطقة جبلية وعرة بإحدى مناطق رأس الخيمة.

وأشار الرائد محمد عبد الله العوضي، رئيس قسم جناح الجو بشرطة رأس الخيمة بالإنابة، إلى أن بلاغاً ورد إلى غرفة العمليات عن تعرض أحد المواطنين لوعكة صحية أثناء وجوده على ارتفاع 3700 قدم بإحدى المناطق الجبلية بالإمارة.

وبناءً عليه تم توجيه إحدى طائرات القسم للموقع المحدد، حيث تم العثور على المواطن المذكور ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، مضيفاً أن عملية البحث والإنقاذ استغرقت 40 دقيقة.

يذكر أن جناح الجو في شرطة رأس الخيمة يقوم بالعديد من المهام الإنسانية التي تتمثل في إنقاذ العالقين والمصابين في مختلف المناطق الممتدة على طول النطاق الجغرافي للإمارة.

وأهابت شرطة رأس الخيمة بالمواطنين والمقيمين والسياح اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة، والحذر مع التزود باحتياجاتهم من الأطعمة والمشروبات خلال توجههم إلى المناطق الجبلية على وجه الخصوص حفاظاً على سلامتهم وتلافياً لتعرضهم لمثل هذه المواقف.

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