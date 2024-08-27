وفاة طالب وإصابة 11 آخرين بحادث تدهور مركبة في دبي

المصدر: البيان

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دعا اللواء سيف مهير المزروعي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات بالوكالة في شرطة دبي، ذوي الطلبة إلى اختيار السائقين ممن لديهم الكفاءات والقدرات العالية للقيادة، والملتزمين بقواعد وآداب السير والمرور لنقل الطلبة من وإلى المدرسة بأمان.

كما نوه بضرورة التأكد من سلامة جميع أجزاء المركبة وفحص الإطارات ورصد حالتها، خاصة في الفترة الحالية من العام، والتي تصل فيها درجات الحرارة إلى أعلى معدلاتها، مؤكداً ضرورة زيادة الوعي وتعزيز الثقافة المرورية لدى السائقين ومستخدمي الطريق بأهمية التأكد من سلامة وصلاحية المركبة حفاظا على حياتهم وحياة الآخرين، موضحاً أن السائق والمركبة يمثلان عنصرين أساسيين على الطريق.

وحذر اللواء سيف المزروعي، من مخاطر قيادة المركبات أثناء الشعور بالتعب الشديد والنعاس، موضحا أن التعب يعتبر من العوامل المهمة التي تؤثر في القدرة على القيادة الآمنة، حيث يزيد شعور السائق بالتعب خلال الساعات الطويلة من العمل، مما يضعف قدرة السائق على التركيز ويحد من سرعة رد الفعل لديه بسبب الإنهاك، بالإضافة الى عدم تحميل المركبة فوق الأعداد المسموح فيها.

وأشار اللواء سيف المزروعي، إلى وفاة طالب وإصابة 11 آخرين بإصابات متفاوتة، بمن فيهم السائق، في حادث تدهور مركبة على شارع حتا لهباب، موضحاً أن المعلومات الأولية تشير إلى أن سبب الحادث يعود إلى السرعة الزائدة والإهمال وعدم الانتباه من قبل السائق، مما أفقده السيطرة على المركبة وانحرافها بشكل مفاجئ ثم اصطدامها بالحاجز الحديدي وتدهورها في الساحة الرملية خارج الشارع، وأسفر الحادث عن وفاة الطالب وإصابة 11 آخرين بإصابات متفاوتة نقلوا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأشار مساعد القائد العام لشؤون العمليات بالوكالة، إلى أنه فور تلقي البلاغ انتقل إلى مكان الحادث الفرق المختصة من الإدارة العامة للمرور، فيما انتقل خبراء قسم حوادث السير إلى موقع الحادث للمعاينة وجمع الأدلة الدقيقة لمعرفة الأسباب التي أدت إلى وقوعه، فيما قامت الدوريات المرورية بتنظيم حركة السير والمرور، وتأمين مكان الحادث، وتسهيل مهمة وصول سيارات الإسعاف للقيام بمهامها واتخاذ الاجراءات اللازمة.

وذكر أنه من المسببات الرئيسة للحوادث، السرعة الزائدة والانحراف المفاجئ، وغياب المسؤولية من جانب السائقين، داعياً سائقي المركبات بضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة لتجنب مفاجآت الطريق، وأخذ الوقت الكافي من النوم قبل الشروع في القيادة وعدم القيادة وعدم الانشغال بغير الطريق حفاظاً على سلامتهم من خطر وقوع الحوادث.

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