الحبس 3 أشهر والإبعاد لـ4 متهمين نفَّذوا سرقة بإعلان وهمي

المصدر: البيان

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قررت نيابة دبي إحالة أربعة متهمين إلى محكمة الجنح، بعد استيلائهم على مبلغ مالي من ضحية عن طريق استدراجها بإرسال إعلان بدوام جزئي عبر رسالة نصية لبرنامج «واتساب»، ثم إقناعها بالربح السريع بإرسال مبالغ مالية تتم إعادتها مضاعفة.

وأوضحت النيابة، اليوم، عبر حسابها الرسمي في «إكس»، أن المحتالين واجهوا تهمة المشاركة الإجرامية في الاحتيال عن طريق الشبكة المعلوماتية، مشيرةً إلى أن المحكمة عاقبت المتهمين بالحبس مدة 3 أشهر والإبعاد عن الدولة.

ودعت النيابة إلى عدم التفاعل مع رسائل مصادرها غير رسمية ترد على الهاتف المتحرك، حتى لا يقوم المحتال بالاستدراج والتلاعب، لافتةً إلى أن محتالي الشبكة المعلوماتية لديهم من الصبر ما يكفي لجعل الضحية ينفق جميع أمواله على خطط وهمية، ومشددةً على ضرورة التواصل مع الجهات الأمنية والإبلاغ عن المحتالين فوراً.

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