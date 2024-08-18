«الخارجية» و«الحرس الوطني» يُجليان عائلة إماراتية تعرضت لحادث في عُمان

المصدر: البيان

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نفَّذت وزارة الخارجية، بالتنسيق مع الحرس الوطني - المركز الوطني للبحث والإنقاذ، ثالث عملية إجلاء طبي لعائلة إماراتية تعرَّضت لحادث مروري بليغ في سلطنة عمان الشقيقة.

وأكدت الوزارة، اليوم، عبر حسابها الرسمي في «إكس»، أن المهمة تعكس التزامها الثابت بحماية المواطنين الإماراتيين في الخارج، وضمان سلامتهم، منوهةً يدورها الفعّال في توفير الدعم والاستجابة السريعة اللازمة لهم في حالات الطوارئ.

وأوضحت أنه بالتعاون الوثيق مع السلطات العمانية، تم تنفيذ ثالث عملية نقل جوي ناجحة للمصابة من سلطنة عمان إلى دولة الإمارات عبر طائرة البحث والإنقاذ التابعة للحرس الوطني، لضمان استكمال علاجها في وطنها، وذلك برفقة أفراد أسرتها.

وفي هذا السياق، ثمنت جهود السلطات العمانية ودورها البارز في تقديم الدعم لسفارة دولة الإمارات في مسقط، ما أسهم بشكل كبير في نجاح هذه مهمة الإخلاء الطبي.

وجددت وزارة الخارجية دعوتها لجميع المسافرين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء السفر براً، والالتزام بالقوانين واللوائح والأنظمة المرورية، والحرص على التقيد بالسرعة المحددة حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين.

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