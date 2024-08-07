وزارة الخارجية: إنقاذ مواطنة تعرَّضت لحادث مروري بليغ في عُمان

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت وزارة الخارجية عن تنفيذ مهمة إجلاء طبي لمواطنة إماراتية، بمعاونة المركز الوطني للبحث والإنقاذ بالحرس الوطني، إثر تعرضها لحادث مروري بليغ في ولاية عبري بسلطنة عمان الشقيقة نتج عنه إصابات بليغة، مشيرةً إلى أنه تم نقلها من موقع الحادث إلى مستشفى عبري لتلقي العلاج اللازم.

وأوضحت الوزارة، اليوم، عبر حسابها الرسمي في «إكس»، أنه بتعاون ودعم السلطات العمانية، تم تنفيذ عملية النقل الجوي للمواطنة عبر طائرة البحث والانقاذ بالحرس الوطني إلى أرض الوطن لاستكمال علاجها.

وثمنت الوزارة، في هذا الصدد، جهود السلطات العمانية المميزة في إنجاح مهمة الإجلاء الطبي، داعيةً جميع مواطني دولة الإمارات إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء السفر براً والالتزام بالقوانين المرورية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز